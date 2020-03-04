Политолог довольно скептичен. По его словам, на Украине государственной властью совершенно спокойно игнорировались более серьезные данные опросов, когда полстраны выступало за двуязычие.
Согласно данным февральского социологического опроса Киевского международного института социологии почти две трети граждан Украины выступают за то, чтобы у них было право получать образование на русском языке.
На вопрос, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке, 33% опрошенных ответили утвердительно. А 40% убеждены, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это.
Только 24% респондентов настаивают, что государство может ограничить граждан в обучении на русском языке.