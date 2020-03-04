В своем регулярном влоге на YouTube-канале Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, вернется ли русский язык на Украину

Ищенко-VLOG: политолог о полномасштабной войне между Россией и Турцией

Согласно данным февральского социологического опроса Киевского международного института социологии почти две трети граждан Украины выступают за то, чтобы у них было право получать образование на русском языке.

На вопрос, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке, 33% опрошенных ответили утвердительно. А 40% убеждены, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это.

Только 24% респондентов настаивают, что государство может ограничить граждан в обучении на русском языке.