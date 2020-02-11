В 52-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» политолог Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента;

— кто стоит у истоков казахского национализма;

— зачем экс-беркутовцы вернулись в Киев после обмена?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.