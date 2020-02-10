- как обстоят дела с русским языком в Казахстане;
— пойдет ли Казахстан по украинскому пути;
— о ситуации с российскими СМИ в стране.
Эдуард Полетаев — политолог, журналист-международник, руководитель общественного фонда «Мир Евразии». Родился в 1975 году в Алматы, окончил факультет международных отношений Алматинского государственного университета им. Абая по специальности «политология».
Имеет большой опыт работы в СМИ, под его инициалами издано более 2 тысяч публикаций на пяти языках в СМИ Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.