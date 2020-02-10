Политолог Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру рассказал:

Выборы в Казахстане. «Полноценный президент», первая женщина-кандидат и акции протеста © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— пойдет ли Казахстан по украинскому пути;

— о ситуации с российскими СМИ в стране.

Эдуард Полетаев — политолог, журналист-международник, руководитель общественного фонда «Мир Евразии». Родился в 1975 году в Алматы, окончил факультет международных отношений Алматинского государственного университета им. Абая по специальности «политология».

Имеет большой опыт работы в СМИ, под его инициалами издано более 2 тысяч публикаций на пяти языках в СМИ Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.