В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко подробно рассказал:

«Ищенко о главном»: молчание Польши и Украины о Холокосте © Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи;

— будет ли свой Майдан в Белоруссии;

— спасут ли немцы украинскую железную дорогу.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.