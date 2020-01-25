В 49-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» политолог Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

«Когда США отстанут от Украины?»: Ищенко ответил на вопросы зрителей

— Зачем президент РФ Владимир Путин переназначил экс-премьера Дмитрия Медведева и экс-вице-премьера Виталия Мутко в 2018 году?

— Были ли ошибки у правительства Медведева?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.