- Россия идет по казахскому пути передачи власти: чем это закончится?
— Зачем президент РФ Владимир Путин переназначил экс-премьера Дмитрия Медведева и экс-вице-премьера Виталия Мутко в 2018 году?
— Были ли ошибки у правительства Медведева?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.