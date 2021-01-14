Историк Александр Васильев объяснил, почему основоположник советской ракетной техники Сергей Королёв был русским, а не украинским ученым

Васильев также объяснил, с какой целью Украина регулярно присваивает себе советские достижения, несмотря на то что на Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации.

Напомним, 12 января в официальном Тwittеr-аккаунте России напомнили о 114-летии со дня рождения Сергея Королева. При этом конструктора назвали советским ученым.

В ответ на это украинская сторона заявила о "воровстве", а президент страны Владимир Зеленский сказал, что Королев является «великим украинским ученым».

Как пояснил Васильев, реакция Зеленского появилась только после того, как американский бизнесмен Илон Маск назвал Королева русским.