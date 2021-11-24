Большинство украинских экспертов убеждены, что обострения с Россией стране не избежать. Вопрос только когда и кто первым спровоцирует кризис

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что именно Украина нагнетает военные настроения:

«Россия ещё не вторглась на Украину?

Почему-то именно в годовщину государственного переворота, который на Украине принято называть "революцией достоинства", начальник ГУР МО Украины Буданов заявил, что этой зимой Россия планирует масштабное вторжение на Украину. А после — посыпались обвинения России в возможной такой "попытке" со всех "утюгов" запада.

Депутат ДНР объяснил связь между рейтингом Байдена и обострением в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

В первую очередь самому Зеленскому, рейтинг которого летит в пропасть быстрее гиперзвуковых ракет. Его начальник разведки указывает, что начнётся всё с дестабилизации — с антитарифных протестов, которые организует Россия перед вторжением. Зеленскому нужна почва для дискредитации тарифных протестов: это всё "происки Путина" и "агентов Кремля". Лишь бы до весны в тёплой ванне продержаться. Ну, а вдруг война — она всё спишет.

Но ведь довела до этой дестабилизации разве Россия? Разве это Путин, а не дилетант Зеленский, обещал снизить тарифы ЖКХ, но вместо этого — увеличил их на 32,5% (по данным Госстата Украины) за последний год, и довёл ЖКХ до краха? На Россию, конечно, можно попытаться списать непрофессионализм Зеленского и его "слуг", но услуги ЖКХ дешевле от этого не станут. И люди это понимают.

Не менее выгодно это и США. Байдену необходимо усилить свои переговорные позиции перед возможной встречей с Путиным. А самое простое — усиление проблемы у границ России. И используя Украину в качестве тарана между Россией и Европой в невыгодный для них момент на этапе сертификации "СП-2", угрозой войны (или даже войной) добиться корректировки их внешней и внутренней политики в свою пользу.

Британии, которая спит и видит свою военно-морскую базу "на заднем дворе России", как выразилось их Минобороны после совместных учений на Украине, очень выгодно. Но для этого надо менять Конституцию Украины и готовить общественное мнение на Украине. "Помощь" в защите от "агрессии России" или даже война — и въезжаешь "на задний двор России" по приглашению своего резидента Зеленского прямо на белом коне.

Давно не секрет, что США и Британия, в нарушение Конституции Украины, уже разместили свои военные базы на Украине. Обвинения России сейчас служит поводом оправдать их наличие и отправить на Украину ещё больше своих советников и вооружений, что они и делают. Разве для мира? Нет, ведь путь к миру, который декларирует на словах Зеленский, выглядит совершенно иначе. А милитаризация ведёт только к войне.

Итого. Война может быть. Но не потому, что Россия "вторгнется". Ведь войну начинают только для того, чтобы добиться для себя условий лучших в послевоенном мире, нежели в текущем моменте. Какие же тут выгоды для России? Но такие выгоды слишком очевидны для самих обвинителей: от "удержаться у власти", изменения Минских соглашений и срыва сертификации "СП-2", до размещения вооружений НАТО на Украине и в Чёрном море».



Политтехнолог Дмитрий Раимов убежден, что войны не избежать: «Пока меня не было на связи, многие друзья и коллеги написали вопрос «Дима, война буде?».

Напряжение растёт, наше политическое руководство убеждало «все ок», но резко сменили риторику.

Что думаю я.

Первое — это игра вокруг «Северного потока». Одни оттягивают запуск, другие давят, чтобы запустить. Пока что это политика.

Сиюминуточка.

В стране складывается неблагоприятная ситуация: бизнес и элиты против власти.

Подобно 2013 — 2014 году. Когда операция по оккупации Крыма планировалась давно, а тут подоспел случай.

Путин готовится поднять ставки в торгах. Готов поднять их. Буквально что ему терять. Европа и Штаты не пойдут на третью мировую.

Байдену оно все не снилось. А вместо Меркель чувак будет — оно ему надо сразу это все.

Отличная политическая возможность.

Болезнь мировая и смертность в России пока что сдерживают ситуацию. Армия во время чумы не сильно повоюет.

Для себя я окончательно сформировал: русские нападут, вопрос лишь когда.

Им нужен Киев. Колыбель духовности всей Руси Киевской. Мать городов. без него они империя, но без религиозного центра, без места, откуда пошла Русь Великая.

Потому да — война будет.

Вопрос когда. На сколько наша армия готова.

Вопрос на сколько люди готовы.

Я не вижу в Крыму партизанских отрядов. Я не вижу их на Донбассе.

Я не вижу взрывов на железной дороге, чтобы остановить эшелоны снабжения с Россией.

Но вижу, что люди ходят на работу, учатся, детей в школу водят. Человек привыкает ко всему.

Я также убеждён, что все, кому есть что терять в Украине, первыми сбегут в Вену, Париж, Рим.

Олигархи первыми покинут страну.

За ними все обслуживающие.

Хотя как раз нам сейчас и стоит задуматься, как помочь армии и силам военным быть готовыми защищать наши машины, квартиры, бизнесы.

Стоит говорить о массовой подготовке всех без исключения.

Все должны уметь воевать, как в Израиле. Тогда мы непобедимы. Но этого никто не делает.

Так что ответ — война будет. Вопрос когда и как мы будем к ней готовы».



Политолог Руслан Бортник описал, как внешнеполитичекие тенденции подталкивают Украину к войне: «Чему служит информационная волна о подготовке РФ к нападению на Украину (краткие версии).

Обосновывает:

1. Необходимость отказа от сертификации СП-2, снижения уровня дипломатического диалога/переговоров, введение новых санкций и ограничений против РФ;

2. Размещение дополнительного контингента военнослужащих Великобритании, США на территории Украины, увеличение военной помощи и присутствия + усиление зависимости Украины от Запада;

3. Необходимость более тесного и прямого диалога/переговоров Байден-Путин + визитов директора ЦРУ и так далее — все ради мира;

4. Усиление давление на В. Зеленского, в части выполнение я решений Запада или договоренностей США-РФ.

Риск вторжения конечно есть, но он пока небольшой.

Все это приводит к созданию очень нервной и напряженной военно-политической атмосферы, что в случае эксцесса или провокации, может привести к эскалации конфликта».



Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва тоже считает, что дело действительно идет к войне: «Из США уже по несколько раз на день идут заявления, что Россия вскоре нападет на Украину. Нагнетание идёт беспрецедентное. За все годы после окончания активной фазы войны на Донбассе такого ещё не было.

Что за этим стоит?

1. Дело действительно идёт к войне. То есть, либо у США в реальности есть убеждение, что Россия готовит наступление, либо (как говорят в Москве) эти заявления являются прикрытием для подготовки наступления ВСУ на Донбассе.

2. Это попытка остановить (или хотя бы затормозить) сертификацию Северного потока-2, а также надавить на Россию, чтоб она заключила долгосрочный договор о транзите газа через Украину ещё до запуска СП-2.

3. Это часть более глобальных торгов США с Россией, а также, возможно, искусственно созданный американцами повод, чтоб оправдать грядущую встречу Байдена и Путина (придумали проблему, чтоб ее потом героически решить).

4. Попытка дисциплинировать украинскую элиту (как власть, так и ее противников), которая близка к уходу в затяжную смуту. Плюс попытка предостеречь Россию от вмешательства в эту смуту, если она начнётся.

5. Склонить Украину к выполнению политической части Минских соглашений».



Политический обозреватель Виталий Портников считает, что ситуация сейчас может развиваться по «грузинскому сценарию»: «В конфликте с Украиной все признаки грузинского сценария уже есть. И это не только войска. Это фактический срыв переговоров в рамках Минского процесса и демонстративный отказ Москвы от переговоров с Западом в нормандском формате. А над ситуацией, которая позволит вторгнуться в Украину и начать «операцию по принуждению к миру» в Кремле, судя по риторике российских чиновников, уже работают. Вот как раз сейчас».



Политтехнолог Тарас Березовец проанализировал в связи с последними событиями свежее заявление Николая Патрушева и увидел в нем угрозу: «Очередное заявление одного из главных держателей «коллективного Путина». Которому в Киеве как обычно не уделили должного внимания. А оно, это заявление, не просто знаково, а является водоразделом политики Кремля в отношении Украины. Второй человек в силовой вертикали после Путина, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью АиФ заявил следующее. «Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах». Это уже не похоже на страшилку. Это уже полноценное программное заявление, которое демонстрирует, что решение «коллективный Путин» уже фактически принял. Осталась практическая реализация. Которая может произойти, а может и нет. В зависимости от реакции Украины и коллективного Запада».

