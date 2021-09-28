Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках газа в обход Украины, контракт подписан на 15 лет. Дипломатические ведомства Венгрии и Украины по этому поводу обменялись заявлениями, а эксперты в соцсетях поделились прогнозами касательно развития внешнеполитических и экономических связей Украины с соседями

Венгерский провал Киева Сергей Макогон написал о рисках остановки украинской ГТС:

«Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, Газпром запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки Газпромом транзита газа в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка «Северного Потока — 2» создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

UPD: Украина готова полностью выполнять свои обязательства по транзиту в Венгрию согласно условиям транзитного контракта. Но по имеющейся у нас информации, Газпром не забронировал у венгерского оператора ГТС достаточных мощностей для импорта на границе Украина — Германия. Поэтому логично сделать вывод, что начиная с 1 октября Газпром планирует значительно сократить транзит газа через Украину в Венгрию».



Политический эксперт Валерий Песецкий написал, что конфликт Украины с Венгрией оформился в конкретные проблемы:

«Сегодня Венгрия и Россия подпишут газовый контракт на 15 лет. В частности, он меняет маршрут доставки с полным отказом от транзита через Украину. Киев намерен обжаловать его в Еврокомиссии. Едва ли успешно. Брюссель с Будапештом итак на "ножах" и венгры постоянно грозят выходом из ЕС.

Будут ли чиновники Евросоюза снабжать "непокорных" венгров еще одним аргументом для тамошнего брекзита — очень сомнительно. Так что украинская труба на глазах пустеет, и не только по причине открытия СП-2. В случае с венграми похоже, что последние решили наказать Украину за ее откровенно дискриминационные гуманитарные меры в отношении венгерского меньшинства в нашей стране».



Дипломат Даниил Лубкивский проанализировал внешнюю политику команды Зеленского:

«Я все больше замечаю, что во внешней политике Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебы все такое, знаете, беспрецедентное, субъектное и впервые увиденное.

Субъектность Украины при этой власти — беспрецедентна. Отношения с партнерами — беспрецедентны. Вчера, впрочем, оказалось, что эта команда также лелеет беспрецедентные намерения избавиться от зависимости от этих партнеров. Потому что зачем считаться с их мнением? Их надо вести за собой! Судя по всему, беспрецедентен также уровень международного доверия к нынешнему руководству Украины. А почему? Потому что впервые в нашей истории они беспрецедентно придерживаются слова.

Почитайте заявления Государственного департамента! Конечно, есть определенные нюансы: состояние выполнения договоренностей с Белым домом, «Северный поток — 2», коллапс отношений с Венгрией и победа пиара над содержанием несколько портят картину. Но это мелочи. Потому усилия по исправлению этой беспрецедентности тоже должны стать беспрецедентными».



Экономист Алексей Кущ считает, что ситуация с венгерским контрактом справедлива: за что купили — за то и продают:

«Венгрия как зеркало украинской "революции".

Ситуация с подписанием Будапештом долгосрочного контракта с Москвой на поставки природного газа во многом примечательна.

С 2017-го года я пишу в своих статьях о том, что нельзя одной рукой бороться с «Северным потоком — 2», а другой — пассивно содействовать реализации Турецкого потока, тем более что никакой разницы между ними с точки зрения девальвации нашего транзитного потенциала нет.

Ну не понимают европейцы такого жлобского раздвоения стратегических интересов, такие они.

Европа и так сделала для нас многое: в 2014-2015 остановила строительство Южного потока через Болгарию (где-то в Софии опять раздался вопль отчаянья: "на месте турок должны были быть мы").

Но мы взяли и проглотили Турецкий поток, который пошел через Турцию. И лимит геополитической халявы закончился.

Заметьте, газ в Венгрию пойдет не по Северным потокам, которым у нас уделяли максимум внимания, а именно по Турецкому.

Здесь каждый получил все, что хотел: Турция — транзит и статус газового хаба, Венгрия — дешевый российский газ, Украина — Томос.

В чем вообще проблема?

Конечно, в Киеве хотели бы и Томос, и транзит, и дешевый газ, без подписания контракта с Газпромом, но так не бывает.

Каждый остался при своих.

Я вообще считаю, что нынешняя ситуация с венгерским газом мегасправедлива.

У нас есть значительная часть населения, которая заявляет: "ми готові мерзнути заради ПЦУ" — ну так все желания сбываются.

В Венгрии такого сегмента общества нет, в Турции тоже, там вопросы веры и экономики в свое время разделили и не жалуются, при чем все довольны: и верующие (государство не вмешивается в их дела), ни остальные граждане (нет спекуляций политиков на вопросах религии в ущерб экономике).

Но почему Венгрия — "зеркало"?

А потому, что именно венграм удается бить наши политические "элиты" под дых.

Реакцию Украины на подписание ими газового контракта в Будапеште назвали вмешательством во внутренние дела. И это правда.

Как бы мы отнеслись к гневной реакции Москвы на закупки СПГ, например, в США? У нас бы такие хороводы с песнями водили…

Венгрия говорит, что вмешательство Украины — это попытка лишить венгерские дома и венгерские промышленные предприятия дешевого энергоресурса.

И это тоже правда, так как в рациональных и прагматичных странах, интересы национального бизнеса и населения превыше всего.

И Венгрия вспоминает нам "вентиляторы и медицинское оборудование", переданное Украине в рамках гуманитарной помощи.

И это также правда. Нельзя быть бедным дворянином и требовать пылкой любви.

А если еще и не дворянин, тогда вообще лучше не играть в "сверхдержаву": тут как в истории про баню, крестик и трусы, нужно выбирать.

Или побираться по всему миру, выпрашивая гуманитарку, или надувать щеки.

Можно, конечно, делать одновременно и то, и другое, но выглядит это смешно…

Хотя, смешить других — наше все…»



Политический аналитик Ярослав Макитра предлагает стране рассчитывать только на себя:

«Венгрия решила покупать газ напрямую в России, чтобы обойтись без транзита через воюющую с Кремлем Украину. Так делали, делают и будут делать многие государства. И называть это изменой Украине в то время, когда мы сами с РФ торгуем, наивно. Накануне масштабного конфликта и во время пандемии каждый сам за себя. Должны это принять и меньше ныть.

Никто нам ничего не должен, а их европейские ценности стоят дешевле российского газа и нефти. Поэтому апеллировать можем сами к себе, развивать армию, искать потенциальных союзников, а не плодить оппонентов. Ибо "большой шухер" только впереди. Когда РФ обойдет полностью Украину в поставках энергоносителей, и Европа не будет зависеть от нашего транзита, то тогда и можно масштабно атаковать нас по всей территории. Так, чтобы танки и авиация не препятствовали работе трубопроводов, и в Брюсселе могли в тепле за чашечкой кофе писать очередную обеспокоенность из-за нарастания агрессии и неспокойствием на континенте. И призвать обе стороны к взвешенности».

Политтехнолог Тарас Березовец считает, что украинская дипломатия потерпела поражение:

«Отказ Венгрии использовать украинский газовый транзит — это очередное подтверждение коллапса внешней политики Зеленского на этом направлении. Напомню, Венгрия подписала с «Газпромом» контракт сроком на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард кубометров через Австрию.

Вашингтон занят проблемами с Китаем и последствиями выхода из Афганистана. Поэтому решение Орбана воспользоваться моментом для кидка Украины совершенно понятно. Что непонятно, так это с чем были связаны завышенные ожидания украинского МИДа о нормализации отношений с Будапештом. Теперь МИД грозит Венгрии жесткими последствиями, не имея никаких возможностей реализовать эти угрозы на практике. Грубый просчет, который будет иметь еще большую цену».