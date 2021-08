«Либо Зеленский ничего не понимает в большой политике, либо для него это просто театр»: соцсети о «Крымской платформе»

В понедельник, 24 августа, в Киеве прошел инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Мероприятие получилось пафосным, но скорее демонстративным

Никаких серьезных, а главное, новых позиций обозначено не было. Кто приехал на «Крымскую платформу» и какие международные последствия будет иметь эта встреча, рассуждали эксперты в социальных сетях.

Народный депутат Украины Олег Волошин проанализировал состав участников, который красноречиво говорит о весомости мероприятия:

«Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на «Крымскую платформу», а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которое по-русски масштабно звучит как Министр по делам Европы и Америк, но по-английски Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighborhood and Americas (забавно так после Brexit бриты обозначили Континент — Европейское соседство). В британской иерархии это министр второго уровня, фактически заместитель главы МИД.

Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей.

И ссылки на афганский форс-мажор, заставивший поменять планы, в данном случае не работают. Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот».

<br>

Политолог Сергей Быков считает победой власти, которая возвращает вопрос Крыма в международную повестку:

«Очередная зрада отменяется. В Крымской платформе принимают участие делегации из 46 стран и международных организаций.

Приехали все 27 стран Евросоюза, все 30 членов НАТО, все наши соседи (кроме России и Беларуси). Президенты, Премьер-министры, члены правительств. Этот саммит можно считать отправной точкой, на пути к возвращению Крыма домой, в Украину.

Хоть быстрых побед ждать мы не будем, но Украина возвращает вопрос Крыма в международную повестку дня. А это очень больно для оккупантов, которые уже начали верить в самообман, что мир проглотит их оккупацию наших территорий».

<br>

Журналист Дмитрий Василец поделился видео, в котором Зеленский пророчески пародирует сам себя в роли президента и рассуждает о возвращении Крыма:

«Если отбросить весь пафос, ложь и бравурные заявления, суть так называемой "крымской платформы" сведётся к данному видео.

Ведь если бы действительно хотели вернуть Крым, вместо постоянных угроз, дали бы крымчанам воду, электроэнергию, железнодорожное сообщение и прочее».

<br>

Американский политолог, историк Дмитрий Саймс убежден, что Зеленский своими инициативами не приближает мир для своей земли:

«Так называемый саммит «Крымской платформы», который сегодня провела Украины, оказался малозаметным. В нем не участвовали главы ведущих государств, там не было принято никаких решений, которые имели бы хоть малейший шанс вернуть Крым Украине.

В то же время полностью проигнорировать проведение Крымской платформы невозможно: мероприятие нанесло существенный ущерб, но не России, а Украине. Как говорили в Древней Греции, «когда боги хотят кого-то наказать, они лишают их разума».

Все надежды здравых людей в американском внешнеполитическом истеблишменте на разрешение, или, по крайней мере, смягчение конфликта между Москвой и Киевом строились на том, что Россия может пойти на компромисс по Донбассу в обмен на санкции, введенные в связи с этим конфликтом, и на гарантии, что Украина в обозримом будущем не присоединиться к НАТО.

А что же делает Зеленский? Он объявляет ускоренное присоединение к НАТО главным приоритетом украинской внешней политики. Он проводит дискриминационные методы против русского языка, отвергает амнистию на Донбассе и применяет репрессивные меры против лидеров, в основном, русскоязычной, Оппозиционной платформы. И теперь он делает новый упор на возвращение Крыма.

Зеленский явно не понимает или не хочет понимать, что только возможность отложить спор о Крыме могла позволить добиться компромисса по Донбассу, иначе зачем Москве идти на уступки по Донбассу, если вместо серьезного смягчения санкций последует новое заявление коллективного Запада: «Спасибо за проявление слабости, теперь на очереди Крым». Либо Зеленский ничего не понимает в большой политике, либо для него это просто театр. Но театр на площадке геополитических столкновений может обернуться морем крови, в первую очередь, скорее всего, украинской».

Политический обозреватель Елена Саркосян написала, что крымская платформа оторвана от реальности:

«Вспомнила старую песенку: Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда…

Платформа — небольшая железнодорожная станция или помост, площадка на железнодорожных станциях для посадки, погрузки.

Сегодня Вавочка вывел гостей Украины, которые на поездах не ездят, на платформу, но забыл предупредить, что к рельсам нужно поворачиваться лицом. Вот и стоят гости спиной к реальности в ожидании поезда, который давно ушел. Но в СМИ всё очень круто и помпезно. Правда не без "косяков". Эрдоган вот сказал, что планирует наращивать прокачку газа на юг Европы по турецкому потоку.

Интересно, это он так намекает, что поддержка полустанка будет взамен за увеличение транзита газа через Турцию или просто далеко видит Украину с её амбициями?»