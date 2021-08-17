Последние события в Афганистане шокировали весь мир. Бурное обсуждение в украинских политических и экспертных кругах вызвал исход американцев. Очень много параллелей возникло в связи с тезисом «американские партнеры нам помогут». О чем писали в эти дни политические обозреватели – в обзоре их социальных сетей

Политолог Константин Зоркин предлагает рассчитывать Украине только на свои силы в решение внутренних конфликтов: «США помогали многим. В Германии, Японии и Южной Корее получилось. Очень получилось. Очень-очень.

В Ираке и Афганистане не получилось. В Афганистане совсем-совсем.

А что касается нашего хорового нытья на фейсбучике, то тут такое дело.

Только от нас зависит, станем мы еще одной Южной Кореей или же еще одним Афганистаном.

Сами, все сами.

США тут эдакий добрый дяденька. «Это не Афганистан». Эксперт о том, почему США не сделали из Украины геополитический козырь © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Помочь может.

Заставить — нет.

И если наимудрейший нарид хочет нахаляву жрать лайно, то никакой добрый дядя не сможет заставить его кушать пармезан»

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва написал об уроках для украинских властей на фоне афгано-американского опыта: «Много видел рассуждений на тему, как американцы, «кинув» своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку — обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию.

Может быть такой резон и был у Вашингтона.

Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивают всю эту логику.

Кадры эти говорят вполне четко — «американцам верить нельзя», «американцы кинут», «на американцев надежды нет».

В том числе это уже обсуждается и в Украине, но только в своем преломлении: «американцы нас сдадут».

Хотя, на самом деле, и до падения Кабула мало у кого были иллюзии, что в случае, например, начала полномасштабной войны с Россией, США по серьезному впишутся за Украину.

И как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины.

Типа обострения на Донбассе для срыва «Северного потока-2». Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев.

Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной.

И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле. Ну, может быть, пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров.

Не втягиваться в провокации — это программа-минимум. В целом же пора прийти к выводу, что главный в последние 7 лет геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным».

Политтехнолог Дмитрий Раимов на пальцах объяснил, как американцы поведут себя в кризисной ситуации в Украине: «Американцы бросили своих союзников. Не помогли эвакуироваться никому. Всем помощникам. Всем поддерживающим. Примерно тоже самое здесь, у нас, делает Америка и Европа. Решили по СП-2, решат также «особый статус». И уйдут.

И как хотите, так и ***тесь (мучайтесь. — Ред.) с этим. Вот это говорит мне мой диплом международника.

Это не там. Такое же и тут.»

Политолог Дмитрий Заборин вспомнил опыт выхода советских войск и написал об уроках для Украины: «После ухода советских войск Демократическая Республика Афганистан существовала еще несколько лет, несмотря на войну. Потому что "оккупанты" строили реальную экономику и учили людей в лучших вузах, закладывая основу будущего. После ухода американских войск все закончилось в считанные дни. Потому что США строили имитацию государства, под прикрытием которой можно качать бабло в карман конкретных хантеров байденов.

Удивительной красоты параллель с Украиной.

А другая параллель состоит в том, что сколько ни вылизывай царственный зад Белого Человека, сколько ни рожай детей в Майами ради американского паспорта, в один прекрасный день ты окажешься на чемоданах в аэропорту, куда никто за тобой не прилетит. Потому что подпиндосник — предмет для решения текущих вопросов в колонии удобный, но в метрополии нафиг не нужный».

Бизнесмен Юрий Сапронов предложил украинским властям убрать все радикальные группировки в стране уже сегодня: «Афганистан августа 2021 прекрасный урок для нас, для Украины.

Пока мы не поймём, что мы ТОЖЕ никому не нужны, ни США, ни Европе, ни РФ.

Мы должны просто строить сильную экономику.

Становиться сильнее. Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Становиться боеспособнее.

Вернуть монополию государство на силу.

Убрать с улиц ЛЮБЫЕ другие вооруженные, полувооруженные, и другие радикальные формирования.

Мы никому не нужны кроме нас самих.

Время учить уроки».

Бывший народный депутат Спиридон Килинкаров предложил автору украинской революции с афганскими корнями направиться на историческую родину строить демократию:

«Встретите Мустафу Наема, спросите, у него нет желания поехать в страну, в которую американцы инвестировали 1 трлн долларов? По моему самое время с горячим чаем и хорошим настроением посетить Афганистан, так сказать, своими глазами посмотреть на 20 лет демократизации и инвестиционного дождя».

Народный депутат Олег Волошин написал об американской эффективности антикоррупционной политики: «Не случайно некоторые западные комментаторы вывод советских войск из Афганистана вспоминают как пример хорошо продуманного плана. Бегства тогда не было, а просоветский режим Наджибуллы продержался в Кабуле аж до 1992 года, когда уже после распада СССР Москва перестала поставлять в Афганистан ГСМ и боеприпасы. Топлива не оказалось в последний момент даже в вертолете афганского лидера — он был пойман и повешен моджахедами.

США не смогли построить в Кабуле ничего и близко столь устойчивое. Зато их ставленник Гани проблем с вылетом не имел. Как и с вывозом награбленного. Очередную демонстрацию эффективности «антикоррупционной политики США» увидел весь мир».

Политолог Елена Дяченко предлагает подумать над перспективами украинского ПДЧ в НАТО и его эффективности: «Американцы эвакуируют военных собак из Кабула. Циники пишут, собаки летели в креслах рядом с дипломатами и военными. Контраст после кадров с разбившимися афганцами, цеплявшимися за самолет. С 2012 года Афганистан — крупнейший стратегический внеблоковый партнер НАТО, — это статус, которого так добивается текущая власть Украины».

Общественный деятель Александр Скубченко тоже написал о военной поддержке американцами своих партнеров в случае конфликта: «Статус партнёра США спас Афганистан? А военные базы спасли марионеток США? Просто надо служить своей стране и дружить с соседями, вместо того, чтобы служить США и воевать с соседями, и не надо будет потом спасаться бегством, когда США кинут. Помните, русофобы, сказанное ещё Порошенко: американцы нас кинут, а русские нас не простят. Нет у вас Ростова нигде в мире — просто помните это, когда продаёте свою страну и всех нас».

Писатель Ян Валетов привел свои аналогии для Украины: «13 лет войны, 193 миллиарда долларов прямых затрат, нулевой результат.

Эпический проё.. Простите, проигрыш.

Единственная фраза, которой я поверил безоговорочно и это именно тот тезис, который я постоянно повторяю в своей стране — незачем воевать за свободу тех, кто сам не хочет воевать за свою свободу.

Универсальное правило, кстати.

Искренне надеюсь, что в Афганистане наступит мир, но совсем в этом не уверен.

У меня, собственно, все».

Эксперт Светлана Павленко поделилась своим видение провала американской политики в Афганистане и считает, что в отношениях с Украиной все может пойти по похожему сценарию: «"Все, к чему они прикасаются, превращается в хаос"

Блестящий Такер Карлсон исследует причины падения Афганистана.

"Почему талибы выиграли? Почему 6-й век одержал победу над 21 веком? Почему во многих районах Афганистана идеи Шариата более популярны, чем 20 лет назад?

Один из ответов, это что население Афганистана отвергало те нелепые идеи, которые американцы им навязывали.

Оказалось, что народ Афганистана не хочет симпозиумов по изучению гендерных исследований. Они не воспринимают идею, что мужчина может забеременеть. Они считают это смешным. Они не считают, что быть сильным мужчиной это плохо и токсично.

Возможно, что мы провалились в Афганистане, потому что левые либералы там навязывали свои смешные гротескные идеи? Которые совсем не улучшают нашу жизнь? Которые могут быть навязаны под прицелом пистолета? И в ту же секунду, когда наши военные уходят, афганцы хотят вернуться к привычной жизни"

Такер Карлсон назвал Викторию Нуланд одним из архитекторов катастрофы в Афганистане, в связи с теми гуманитарными ценностями, которые нынешняя демократы пытались там навязать

Украина, тебе имя Виктория Нуланд хорошо знакомо. И она опять отвечает за Украину в Белом доме.

И ничего хорошего от этого ждать не стоит. Кому-то раздавала печеньки, кому-то гранты и визы в США. Но только своим, и очень послушным, которые потом понесут гендерные учения и всю остальную левую политику в Украину.

Давно говорю, что нашим это не понравится. Наши тоже не захотят, чтобы мужчина беременел. И тут народ обратит свой взор на более консервативный Восток, на Россию, а не на "европейские ценности", как это любят называть политики. И кому это нужно? Украинцам там точно нет».