Партийная украинская жизнь уникальна и полна скандалов. Даже в летний отпускной период

Партия «Голос» развалилась: итоги бунта во «фракции Сороса» © Facebook, Kira Rudik Святослава Вакарчука — фронтмена группы «Океан Эльзы». В этот раз новостью стал выход из партии еще одного ее члена — Ольги Стефанишиной. Сделала она это оригинально. Так, что это стало предметом обсуждения всей партийной политической культуры Украины.

Блогер Ольга Шарий написала, что украинская политика еще очень незрелая: «Ситуация с партией "Голос" и куском туалетной бумаги демонстрирует весь украинский Политикум.

Помню, как нам говорили, что мы проект, что после выборов сдуемся. Потому что партийная работа сложная.

И она действительно оказалась очень сложной. Это структура, работа, люди. Ячейки, контроль, акции.

К сожалению, я все чаще понимаю, что никому это не надо. Вся эта политическая элита до сих пор считает нас белыми воронами.

Вот взять партию "Наши" или Смешко. Хрен знает, что они делают

от выборов до выборов? Как работают? Есть ли у них структура из людей, есть ли у них актив? Есть ли у них работа, как у нас?

Партию «Голос» возглавит главный антикоррупционный агент США на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Я об их работе точно не слышала) потому что они знают, что ничего не надо.

Есть один путь — предвыборная кампания с миллионами влитого бабла, кучей бигбордов и эфиров, где будут втирать про светлое будущее, если их выберут.

"Голосу" хватило спеть пару концертов — и они в парламенте. А теперь показательные выходы из партии на клочке туалетной бумаги.

Это и есть украинская политика, это и есть потом "почему мы так живем"».



Политолог Михаил Павлив не видит в этом событии ничего удивительного, если речь идет об Украине: «Унитазные люди, из унитазной партии, с унитазной идеологией, пишут на туалетной бумаге. А что не так-то, чего вы раскудахтались? Экая невидаль в стране У».



Политолог Янина Соколовская все надеялась, что новость окажется фейком, настолько она абсурдна: «Деловодство у граждан на высочайшем уровне. Хоть в рулоны сматывай. Безотходное парламентское производство. И ведь как человек спешил бумагу использовать, что фамилию дважды (!) написал с ошибкой! А мы еще над режимом сбесившегося принтера смеялись. Как наивны и закостенелы мы были!

Теперь пожелание одно — чтоб все это и все они оказались фейком».



Блогер Михаил Шнайдер написал, что это хорошо характеризует партию Верховной Рады:

«Друзья, сегодня народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии… на кусочке туалетной бумаги.

Ну что я могу сказать по этому Поводу.

Какая партия, такие и Заявления…»



Политолог Виктор Небоженко написал о более серьезных проблемах политической жизни страны на фоне этот симптоматической новости: «Мало кто обратил внимание на то, как тяжело, мучительно и скандально "умирает" молодая надежда национал-демократических сил Украины — партия "Голос". Политические интриги, отсутствие яркого лидера и собственной программы, скандалы, коррупционные желание зарабатывать на депутатских мандатах, бесконечный дележ должностей и грантов партии-фракции постепенно привело к ее быстрому и публичному загниванию и распаду. Так что молодость и малоизвестные новые лица в политике — это не всегда гарантия долгой и успешной политической карьеры политической силы или политика. Вспомним, как легко взлетела звезда "Самопомощи" и как быстро погасла. А в длительном существовании "Свободы" на политической сцене, как формальной оппозиции власти, нет никакой тайны, как и в бессмертном существовании ОПЗЖ — Кремль "своих не бросает".

Но главное, что погубило "Голос" — молодую оппозиционную силу, это попытка маневрировать между властью и избирателями, что привело к потере политического лица партии. В конечном счете, вместо того, чтобы отстаивать интересы своих избирателей и с парламентской трибуны критиковать антинародные действия власти, "Голос" быстро скатился в сферу обслуживания интересов Офиса президента, соответственно, потерял остатки своей оппозиционности. Это хороший политический урок для других.

А говорить об оппозиционности ЕС Порошено и ОПЗЖ Медведчука может только либо очень неопытный, либо очень циничный политолог. Их демагогия и яростная критика справа и слева президента Зеленского диктуются исключительно вопросом самовыживания, а не интересами эксплуатируемых избирателей.

Таким образом, на политическом поле Украины сложилась странная ситуация, когда в политической жизни страны практически отсутствуют оппозиционные силы, способные сильно влиять на поведение властей. Этим объясняются та легкость, авантюризм, некомпетентность, с которой власти принимают свои судьбоносные решения, — они не боятся ни ответственности, ни последствий своих действий.

Представители «Голоса» в Черновцах взбунтовались против лидера партии © Facebook, Kira Rudik

Таким образом, "Батькивщина" Тимошенко оказалась в роли сильного, но единственного оппозиционера — критика действующей социальной и экономической политики власти. Этого явно недостаточно, чтобы власти прислушивались к голосу народа. Тем более что, как и во времена Януковича и Порошенко, сейчас власти делают все, чтобы активная критика Тимошенко не стала достоянием общественного мнения.

А остальные политические силы в той или иной мере сотрудничают с нынешней властью президента Зеленского, терпеливо ожидая, когда социальное недовольство выплеснется на улицы и выльется в широкие акции протеста. И тогда все политики дружно захотят быть оппозиционерами, дискредитировавшими себя перед властью президента Зеленского. Не случайно Офис президента Зеленского срочно укрепляет лояльными силовиками административную вертикаль власти, а не надеется на рост своих рейтингов доверия.

Сейчас, оказавшись единственной эффективной оппозиционной силой в стране, Тимошенко начинает собирать вокруг себя отряды недовольных избирателей, что позволило ей занять второе место в общенациональных рейтингах. Теперь Офис президента Зеленского должен решить политическую задачу. Либо продолжать пиар-борьбу с Порошенко и Медведчуком, которые оказались для него "крепкими орешками", либо обрушить политическое давление на оппозиционную "Батькивщину" Тимошенко.

В любом случае, оставаясь мощной оппозиционной силой, "Батькивщина" может смело смотреть в будущее в новом политическом сезоне осенью 2021-го — весной 2022 года».



Журналист Олеся Медведева тоже не прошла мимо новости о «Голосе»: «Новый вид документооборота от депутатов "Голоса".

Ну ок. Предлагаю всем депутатам фракции лоббистов западных структур не только выйти из партии, но и из фракции, сдав депутатские мандаты. Их отношение к своим избирателям и другим гражданам Украины уже понятно. Для людей от них толку 0. Только и делают, что переводят туалетную бумагу за наши с вами налоги.

Для заявления специально использована бумага качества ниже, мягкой они не достойны».



Блогер Евгений Хурсин изначально не верил в продолжительную политическую жизнь партии: «Маргинальная партия "Голос" в очередной раз развалилась.

То, что изначально было полудохлым, долго не прожило.

Даже заявление о выходе партийцы пишут на туалетной бумаге.

Как говорится — какая партия и лидер, такие и заявления.

Аминь».

