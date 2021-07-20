Статья Владимира Путина о едином народе обсуждается на Украине до сих пор. Сейчас в разрезе реакции на нее заместителя редактора оппозиционного влиятельного издания «Страна» Светланы Крюковой

Крюкова и поколение ЕГЭ © Facebook, Svetlana Kryukova Игорь Гужва, который утверждает, что мнение его зама является частным и не имеет отношения к редакционной политике. Напомним, что Гужва уже несколько лет руководит изданием из Вены, где он получил политическое убежище после политического преследования на родине. И именно Светлана Крюкова является главным лицом издания в Украине.

Блогер Ольга Шарий активно участвовала в обсуждении поста Крюковой и написала об ответственности перед аудиторией за любые высказывания лидера мнений: «Так вышло, что будучи ЛОМом, ты перестаёшь просто представлять свою точку зрения. В один момент твоя точка зрения объединяет людей, которых не слышат. Им негде сказать: "Меня задолбали насильственной украинизацией", "Я не считаю Бандеру героем".

В один момент ты понимаешь, что ты — представляешь огромное количество неуслышанных людей. Ты защищаешь публично их позицию, а они в случае необходимой помощи — будут стоять за тебя.

Почему сейчас вдруг мои коллеги пишут: "Это ее мнение, она может говорить все, что захочет"?

Их ответ Путину © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Только что общего это имеет с нами? В войне, где тебя жмут, закрывают и преследуют, — у тебя остаются принципы.

Если Светлана Крюкова считает, что мы свободное общество, которое выбирает президента, в отличие от России, и наслаждается свободой слова, в нынешних условиях ей дорога в лагерь упоротых свидетелей патриотических достижений.

Пусть идёт на "Прямой", в "Обозреватель" и кричит "Слава Украине". Зачем она ходит на каналы, которые смотрят такие тупые ватники? Не зовут?

Зачем их ютуб-канал постоянно хайпит на названиях о русскоязычных, Путине и Крыме?

Суть не в точке зрения. Суть в том, что ты принципиально защищаешь, а не пиаришься.

Суть в том, что миллионы людей хотят видеть в нас публичные столпы их ценностей. А когда оказывается, что их считали тупым стадом, на котором зарабатываются просмотры, деньги и лайки, — выхлоп вполне очевидный.

Жаль, что у нас этого некоторые не понимают».



Бывший народный депутат Кирилл Куликов неожиданно встал на защиту Светланы и написал о давлении и хейте: «…безгрешные вы наши, камни бросающие в Светлану Крюкову, то на Майдане митингующие, то возвопившие "при Яныке было хорошо".

Можно не разделять ее позицию, но у Крюковой позиция уж точно есть и всегда была, в отличие от вас, "твердокаменные ленинцы"!

P.S. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку!

И хотя Шарий и не Юпитер, но и не "тварь дрожащая", но вы, народ, громада любовь — громада ненависть, уж точно быки…»



Писатель Ян Валетов выступил за свободу высказывания и разность мнений: «Хочу сказать несколько слов в поддержку Светланы Крюковой. Я за плюрализм мнений. Мне кажется, что люди, читающие только то, что совпадает с их мировоззрением, несчастные люди — люди, неспособные ни увидеть картину мира, ни оценить ее объективно. Теплая ванна — это их удел.

Я читаю всех — и друзей, и врагов. Более того, мои друзья — это не те, кто всегда и во всем совпадает со мной во мнениях. А мои враги — это не те, кто всегда и во всем мне противоречат.

По этой причине я много лет читаю "Страну" и считаю, что ее присутствие в информационном поле — благо для Украины.

Украинский сайт «Страна.ua» изменил себе © скриншот с видео Страна.ua

Я бы и победобесие оттуда не убирал бы, потому что уважение к героям Второй мировой — это одно, а написать на БМВ "На Берлин!" и сделать из детской коляски танк Т-34 — это несколько другое.

Но после выхода статьи на ФБ Светланы "вата"… ой, простите, пророссийски ориентированные украинские граждане и обожающие Путина граждане РФ, вскипели, как сельский сортир жарким летом после брошенной туда пачки дрожжей.

Это не бурление говен, это настоящее говенное цунами! Водопады нечистот, упреков, обвинений в предательстве и в обмане.

Крюкова оказалась врагом, маскировавшимся под поклонника Путина, русофобкой, порохоботкой, купленной Корбаном, нанятой Левочкиным, продавшейся Зеленскому!

Ужас. Сколько же зла, оказывается, скрывалось под миловидной внешностью!)))

Дорогая Светлана!

Есть разновидность людей, ненависть которых делает журналисту репутацию. Если тебя ненавидят негодяи, то ты на коне.

Причем неважно, чьи это негодяи — путинские или наши, украинские. Негодяй — он везде и всегда негодяй.

Такие материалы — это маркер, по которому можно проверить позицию, которую занимаешь. Если враги твоей страны начинают от твоих строк биться в падучей, это правильная позиция».



Политический обозреватель Владимир Корнилов написал несколько исторических реплик и сделал свой прогноз на будущее: «Из ролика Шария узнал о содержании опуса украинского историка (по совместительству — первого замредактора "Страны.уа") Светланы Крюковой. Вы знаете, осилил. Хотя и не понял, зачем нужно было столько букв для донесения довольно простеньких месседжей. Рецензия моя будет покороче.

По ходу прочтения все время ловил себя на мысли о том, что где-то уже это читал. И вдруг понял: все это было написано недавно на билбордах одесского комедианта Гончаренко. Помните: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали"? В принципе, основная суть статьи историка Крюковой свелась к этой же мудрой мысли, чуть ли не слово в слово.



Я вообще не понимаю зацикленности гончаренок, порошенок, а теперь и крюковых на повторении всем хорошо известной истины — о том, что Москва, и тем более Петербург, моложе Киева. И??? Что они этим сказать-то хотят? А Одесса еще моложе. Это должно служить доказательством мысли о том, что в Одессе другой народ проживает? Предлагаю авторам этих исторических открытий в следующий раз, когда посол США потребует от Киева отказаться от российской вакцины, гневно бросить ему в лицо учебник истории с криком: "Да когда в Москве уже стоял собор Василия Блаженного, на Манхэттене индейцы еще рыбу гарпунами били". Вот будет интересно услышать его аргументы в ответ.

Историк Крюкова поучает Путина, напоминая, что Киев брал дань с Новгорода и Пскова. Видимо, не знает, что Рюрики пришли в Киев из Новгорода, а уже их потомки стали киевскими князьями. Она пренебрежительно одергивает президента России: "Очень понравился пассаж историков Путина про то, что сосед в равной мере с нами является наследником Древней Руси". С кем "с нами", хотелось бы спросить? Крюковы — это старый древний украинский род, ведущий свою родословную от киевских князей? А по фамилии никогда не сказал бы, подумал бы, что сама эта фамилия гражданки Украины как раз подтверждает тезис о нашей общей истории.

Исследовательница явно упустила важный пассаж в статье Путина: о том, что креститель Руси князь Владимир был сначала Новгородским, а потом — Киевским князем. От себя добавлю ценные для историка Крюковой сведения: сын Владимира Ярослав также сначала был Новгородским князем. И кстати, отказался платить дань своему отцу в Киев. Это уже потом он захватил стольный град и стал Ярославом Мудрым. И как нам делить новгородских и киевских князей? Они были представителями разных народов?



Историк Крюкова вспоминает династические браки потомков киевских князей. И никак не может уразуметь, что Анна Ярославна, которую она имеет в виду, была родной тетей Ростовского и Смоленского, а уже потом — Киевского князя Владимира Мономаха. Чей родной сын Ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий основал Москву, а уже потом захватил Киев. Как в украинских учебниках князь Андрей Боголюбский, родной внук "украинца" Владимира Мономаха, умудрился стать "русским" — этого вам не объяснит ни одна Крюкова и ни один Гончаренко, как бы ни старались.

О том-то и пишет Путин: это наши общие князья, это наша общая история, это наши общие победы и поражения, это наша общая Русь. Как их можно делить? И главное, зачем?

Ну, а насчет использования термина "победобесие" в этом опусе — что ж, это уже плагиат из Вятровича. И совсем другая история, лишний раз доказывающая, что развитие проекта "Анти-Россия" достигло того уровня, когда и замредакторы "Страны.уа" не замечают, как они переходят на язык порохоботов, считая это нормальным. Что ж, это печально. Хотя и закономерно».



Народный депутат Илья Кива убежден, что журналист Крюкова трансформировалась в политика: «Одно могу с уверенностью сказать: Светлана Крюкова сегодня уже больше политик, чем журналист, и теперь ей придется играть по другим правилам!

Добро пожаловать, Света, в АД, и помни: здесь распинают те, кто вчера тебе рукоплескал!»



Бывший политик Геннадий Корбан, тот самый, из багажника которого Светлана Крюкова писала свою книгу «Сетка», поддержал давнюю знакомую: «Пост Светланы Крюковой о статье Путина обсуждают в Украине больше, чем статью самого Путина. Это феномен и успех журналиста. Я такое вижу впервые. Попробуем понять, почему так произошло.

Путин не сказал ничего нового: ведь его война против Украины идет уже восьмой год, и официальная дата ее начала — 20 февраля 2014 года — выбита на медали, посвященной аннексии Крыма. Путин поделил украинцев на таких, которые ему не подходят, и таких, которые ему подходят — а значит, уже ему принадлежат.

И вот, казалось бы, украинская журналистка Крюкова, которая, по логике Путина, относится к тем, кто ему как бы подходят, осмелилась ему возражать. Крюкова пишет и говорит на русском, критикует украинскую власть, спорит с правыми радикалами, а те, в свою очередь, ее называют рукой Кремля.

Хочу заметить, что никто из украинских журналистов, даже самых патриотичных изданий, не позволил себе дать оценку статье Путина об Украине. Где они — эти дерзкие посты острого пера? Никто из официальных лиц Украины тоже не осмелился дать серьезный ответ Путину.

Независимо от того, на каком языке мы говорим или к каким этническим группам относимся, мы — граждане Украины — еще 30 лет назад выбрали жизнь в независимой Украине — и с тех пор многократно подтвердили свой выбор. Об этом и написала автор поста.

Украина и Россия — это разные государства, и будущее Украины должны обсуждать украинцы, которые и выбрали суверенитет.

Нам точно нечего обсуждать с Путиным или мериться с ним прошлым. Нам нужно строить будущее, раскрывая творческий потенциал людей и предоставляя право на свою точку зрения.

«Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие — людей»



Народный депутат Олег Волошин назвал хайп вокруг журналистского поста — «хохлосрачем»: «Году, кажется, в 2011 в приёмной одного из высоких чинов администрации президента Януковича в дискуссии о шоу Шустера впервые услышал от талантливейшего технолога Игоря Шувалова это чудное определение: «Хохлосрач». Произнесённое в его фирменной московской манере оно прозвучало довольно оскорбительно. Но от этого не менее точно. И в равной степени справедливо, как для местных ура-патриотов, так и для антимайдановцев. То, что происходит в последние дни вокруг поста одной журналистки, иначе и не назовёшь.

Между тем, известная статья была предназначена не для этого. Шутки кончились. Могу сказать, что в политических кругах в Вашингтоне текст восприняли крайне серьезно. Услышали ли — время покажет. Но этого самого времени остаётся не так уж много. Следующий инцидент подобный тому, что был с Defender просто так с рук не сойдёт. Как сказал, один крайне грамотный и хорошо информированный человек: «Они даже не догадываются, что собой может представлять решимость Кремля». На вопрос, сколь долго в США терпели бы прокитайское и отчаянно антиамериканское правительство в Мексике, проводящее у границы с Калифорнией учения с участием НОАК, внятный ответ от американцев я так и не получил. Хотя опыт, например, Гренады в 1983 говорит сам за себя.

Потому весь этот шум, заглушающий по-настоящему значимую дискуссию, просто раздражает. Текст сделали обязательным к изучению в российских военных вузах. Но пока ещё есть шанс договориться о правилах сосуществования. Иначе остаётся задаваться одним вопросом: «Виновница торжества», когда писала, думала, куда уедет, когда объект ее насмешек на деле покажет, что он не такой скучный, как ей хотелось бы?»



Сам главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва прокомментировал ситуацию на своей странице в ФБ: «Почитал разные рассуждения о «Стране» и Светлане Крюковой. А также призывы ко мне ее уволить за то, что она раскритиковала статью Путина про единый народ.

Ну что ж.

Для начала повторю еще раз: опубликованный текст на ФБ Светланы Крюковой не имеет никакого отношения к редакционной политике «Страны». Ее определяю я как главный редактор. Ни Крюкова, ни кто-либо другой.

Только я. И никто больше.

Я лично не готов подписаться ни под одним словом из того, что написала Светлана. Категорически не готов. Но это ее мнение. Единственное, что я попросил ее — убрать абзац там, где было про «победобесие». Это язык ненависти, оскорбление памяти о Великой Победе, что мы права делать не имеем ни при каких обстоятельствах. Света его убрала.

Сразу скажу — я не буду увольнять Светлану Крюкову за то, что она критикует статью Путина (кстати, она не «переобувалась» — у нее по Путину была всегда такая точка зрения, также как не поменялось сейчас ее отношение к Зеленскому, Порошенко, Карасю, Стерненко и прочим подобным персонажам).

Также как я не буду увольнять Антонину Белоглазову за то, что в 2016 году она позитивно комментировала присоединение Крыма к России.

У нас работают и будут работать люди с разными политическими взглядами. На основе профессионализма и взаимного уважения.

Мы не секта. Мы открытое, свободное издание. Мы даем объективную картину мира, представляя разные точки зрения, анализируя и сопоставляя факты и события. В этом и есть суть нашей работы.

И именно поэтому нас читают миллионы людей с самыми разными взглядами, а не несколько тысяч френдов с фэйсбука.

С 2013 года я постоянно говорю и повторю сейчас еще раз: взаимное уважение и терпимость к взглядам друг друга, отказ от деления на «правильных» и «неправильных» украинцев из-за их убеждений — это единственно правильный путь для Украины, если мы не хотим окончательно превратиться на долгие десятилетия в европейский Афганистан.

А что касается рассуждений о том, что «Страна» «продалась Банковой и Фиале, так как Света Крюкова что-то там написала у себя в Фэйсбуке», то это к врачам.

У меня нет профильного медицинского образования, чтоб квалифицированно прокомментировать эти заявления.



Политолог Михаил Павлив резюмировал: «Как резюме трёхдневного бурления по поводу новой обладательницы политической премии Дарвина и журналистской "золотой малины" вспоминается замечательный советский фильм "О бедном гусаре замолвите слово". И то, как в фамилии одного из героев куда-то пропала одна буковка. И он из Мерзляева превратился в Мерзяева.

Прям наш случай.

И еще, добрый совет всем радетелям и защитникам оной панянки из числа ее коллег — не вмешивайтесь, не выпячивайте грудь колесом. Измараетесь».

