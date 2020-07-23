Главный редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков в своем телеграм-канале призвал болельщиков киевского «Динамо» не паниковать и не впадать в истерику после назначения главным тренером клуба бывшего наставника донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу

Луческу в «Динамо»: фанаты киевлян призвали работников клуба увольняться и пригрозили протестами © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

Более всего очевидна и в то же время сомнительна истерика по поводу предательства идеалов. Насколько я понимаю, она сводится к тому, что тренер Шахтера никогда и ни при каких условиях не имеет права работать в «Динамо» (главным — потому что фамилия помощника Скрипника, насколько я понял, никого не смущала?!).

Что ж, я признаю право части аудитории считать это аксиомой. В ответ прошу признать мое право как человека, слегка знающего историю футбола, считать это, мягко говоря, не соответствующим истине. Примеры приводить? Сразу скажу, что ДК — великий клуб, но не единственный в мире и живет не по специально для него выписанным законам.

Надеюсь, имена Моуриньо (Бенфика, Порту), Трапаттони (Милан, Ювентус, Интер), Дзаккерони (Милан, Интер и др.), Бенитес (Ливерпуль, Челси), Антича (Реал, Атлетико, Барселона) и др. что-нибудь вам да говорят? Спасибо. Можно покопаться в истории ещё.

Некорректные высказывания в адрес «Динамо»? Во-первых, давайте по цитатам, что именно такого произнёс в своё время Луческу? Во-вторых, лично я, в отличие от фанатов, воспринимаю это как элемент профессии. Как предматчевые пресс-конференции боксеров. Ну в самом деле, кто и что может с ходу припомнить, кроме «Браво, Федерация!», вполне актуального и сейчас? Я серьезно, ну давайте же — так, чтобы по-настоящему задело, как мужика оскорбило? Разборки по судейству? Не смешите, ну не смешите же!

Да, и ругались, и проклинали, и на слове ловили. Ну и что? Какая цена всем этим речам?!

Куда более серьезным возражением лично для меня был возраст Луче — без пяти минут 75. Однако знающие его люди уверяют, что он 60-летним влёгкую фору даст, и у меня нет оснований не доверять этому. Разве что сам Луческу убедит при встрече в ином, но это вряд ли.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Умение и желание работать с молодежью? Интересный вопрос, скорее, в сторону позитива — Ракицкий, Коваленко, Чигринский откуда-то тоже возникали, несмотря на изобилие бразильцев. По поводу связи с молодёжным составом я сам критиковал Луческу, но для адекватного заключения нужно лучше знать командную кухню.

Негативный опыт работы в «Зените» (сборную Турции я бы не считал, чересчур противоречиво)? Это аргумент, но требующий не эмоций, а именно что вдумчивого разговора. А то ещё «Брешию» припомните — вдруг там тоже чего найдётся. Это же смешно — 12 лет наблюдать за работой тренера чуть ли не ежедневно, а потом шарить по темным углам?

Короче, для начала любому неприятелю Луче в «Динамо» следовало бы определиться — он не подходит как тренер или по неким идеологическим соображениям, а потом уже вести разговор, потому что это совершенно разные темы.

Ну вот вам порция бензина в костёр — милости прошу! Просить высказываться по пунктам бесполезно или все-таки действует?!