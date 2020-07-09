В Украине снова языковой вопрос на повестке дня. Накануне оппозиционные политики направили в Конституционный суд представление о законности ущемления языков меньшинств и тотальной украинизации. В среду, 8 июля, ответной реакцией властей стало назначение нового языкового омбудсмена — уполномоченного по защите госязыка Тараса Кремня

Политик Евгений Мураев — один из инициатор обращения в Конституционный суд — написал о своем видении процесса: «Конституционный Суд Украины начал рассмотрение нашего конституционного представления по «языковому закону». Обстановка враждебная и политически заангажированная, как будто не было ни выборов президента, ни полной перезагрузки парламента. Но я уверен, что украинская национальная идея не вписывается в «армовир», предложенный Порошенко, и, судя по всему, поддержанный Зеленским в угоду заокеанским кукловодам. Наступит день и власть в Украине перейдёт от марионеток к людям, которые понимают, что залог успешности страны лежит в ее независимости, субъектности, суверенности, развитии экономики и защите прав всех без исключения граждан. У нас есть «формула» такой страны и победа в этом вопросе станет первым шагом к ее реализации».



Его поддержал нардеп Макс Бужанский от партии «Слуги народа», который системно осуждает принятие и внедрение языкового закона: «Моё мнение вам известно, это никакой не закон о языке, это закон о попытке переизбрать Порошенко на второй срок. О попытке дать его избирателям возможность доминировать над остальными гражданами, подменяя конституционные нормы их представлениями о том, как должно быть. Но зачем нам ориентироваться на мою точку зрения, если Конституционный Суд будет принимать во внимание совсем другие вещи. В частности, доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, опубликованный 5 сентября 2019 года. Это очень интересный документ, в котором ООН на 18 страницах подробно расписывает, что нужно быть полным Парубием, чтобы в современном, демократическом обществе принять вот такое. Но я остановлюсь всего лишь на двух пассажах из доклада.

1. Законом устанавливается необоснованное разграничение между официальными языками стран ЕС и другими языками нацменьшинств, предоставляя преимущества первым.

С какого хрена?— как бы пытается деликатно выяснить Верховный Комиссар ООН, вы где такую пещерность видели??

2. В докладе прокомментирована яркая идея рассказать частным телеканалам, на каких языках они должны вещать.

А именно-свободное использование языков нацменьшинств должно быть разрешено в ЧАСТНЫХ теле, радио, печатных и электронных СМИ.

А в Национальных СМИ, языкам меньшинств должен быть предоставлен достаточный и пропорциональный объем.

И всё, финиш. Говоря человеческим языком, никакой Парубий не только не имеет право рассказывать частному бизнесу на каком языке ему работать, но ещё и обязан обеспечить все условия в национальных СМИ. А не вот то, что с такой позорной помпой приняли прошлой весной. Действующий закон никак не защищает наш украинский язык, он прямо ущемляет права носителей других языков. Надеюсь, Конституционный Суд даст этому быструю и категоричную оценку. А потом мы все посмотрим, кто спекулирует на вопросах языка, по итогу».



Общественный деятель Александр Скубченко привел пример того, как новая власть тоже одержима русофобиев: "Слуга народа" Янченко выступила с очередной порцией русофобии, заявив, что через 10 лет в Украине не будет русского языка.

Если бы она читала книги и была более умной, она бы понимала всю нелепость и глупость своего утверждения. Гюстав Лебон, например, в своём труде "Психология народов и масс" впервые выделил, исследовал и описал народ (и толпу) как единицу, а не как массу единиц. Народ по Лебону — это его душа и характер. Душа — это вера, язык, культура, если просто (армия — это уже характер). Душа народа формируется наследственными поколениями. Душа народа так же прочна и не подвержена резким изменениям, как и анатомия тела человека. Горизонт изменений души народа — века. Запреты и принуждения не изменяют душу народа, а лишь угнетают её временно. Так вот языковая политика этноцида в Украине, запрет русского языка — это лишь процесс временного угнетения народа. Эти запреты никак не затрагивают и не изменяют его душу с точки зрения великого учёного. Сгинет майдан, уйдут на свалку истории русофобы типа Янченко, а русский язык останется. Русский язык формировался поколениями нашего народа: был здесь сотни лет назад, есть здесь сейчас, будет и спустя сотни лет. Русский язык — это душа нашего народа. К разочарованию Янченко и прочих русофобов».



Журналист Дмитрий Василец также указал на то, что Зеленский уже окончательно укрепился на ролях приемника политики Порошенко. Отношение к языковому вопросу яркое тому подтверждение: «Сегодня горе-представитель Зеленского в Конституционном суде заикнулся о необходимости тотальной украинизации. Мол не стоит законы пересматривать, все у нас хорошо. Штрафы за русский язык даже в сфере обслуживания по логике горе-представителя это норма. Это явный сигнал на раскол Украины, продолжение политики Порошенко и путь к окончательной утрате Донбасса. По всей видимости "партии войны" хотят, чтоб Украина начиналась с "одного хутора их села", и заканчивалась "другим хутором их же села"».



Политолог Олеся Яхно высказала альтернативною точку зрения: «По поводу рассмотрении языкового закона в КСУ. Очень неубедительная аргументация и мотивация у тех, кто обратился в КС по поводу языкового закона. В этом обращении внимание акцентируется на теме якобы притеснения прав языков нацменьшинств, в частности русского языка. Но. Этот закон вообще не об этом. Он не запрещает русский или другие языки в общении, но и не регулирует языки национальных меньшинств. Документ при этом как раз обязывает правительство принять в шестимесячный срок закон о языках нацменьшинств и коренных народов. Почему правительство этого не делает — это отдельный вопрос. Но данный конкретный закон о языке не о языках нацменьшинств, а об украинском языке. К слову, даже в РФ есть такой закон (федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ о государственном языке РФ). При этом это не мешает российским политикам делать заявления, типа заявления Вячеслава Никонова: мол, если Украина не отменит этот закон, то «Украин может оказаться много или ни одной». В этом смысле, рассмотрение языкового закона в КС — это попытка внести конфликтность на теме языка. Хотя на самом деле за годы в Украине сложился языковой консенсус, когда все знают и родной язык, и государственный язык, а для большинства эти два понятия совпадают».

