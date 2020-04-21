Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что ни один пункт договоренностей Нормандского саммита в Париже, за исключением усеченного обмена пленными, командой Зеленского так и не был выполнен

10 декабря в Париже украинские начальники договорились через четыре месяца провести следующий Нормандский формат.

Пошёл уже пятый месяц, и все, кто хочет результатов, ищут решения, встречаются онлайн, разговаривают по телефону, бьют какую-то тревогу, вносят законодательные инициативы, информируют об успехах и проблемах. Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Украинские власти выбрали самое простое и не предполагающее усилий или шахматных комбинаций — обмен пленными, который хоть и является позитивным, но уже давно не вызывает никаких новых или нестандартных эмоций. Поменяли — и хорошо, не поменяли — значит, потом поменяют.

По сути власти не делают ничего для установления мира. Они не внесли ни одного законопроекта на тему выборов, ничего на тему Конституции, Минских соглашений или реализации Парижского коммюнике. Нулевая повестка и нулевой креатив.

Если за год не продвинулись ни на шаг, уже никуда и не продвинутся. Напуганы красными линиями и двумя десятками порохоботов в социальных сетях с тысячей лайков на всех.

Неспособные, непрофессиональные и полностью некомпетентные.