Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook напомнила, что с 2015 года на Украине действует 6 органов, задача которых бороться с коррупцией: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, АРМА, Высший антикоррупционный суд. За 5 лет они стоили налогоплательщикам 7 млрд гривен (19,25 млрд рублей)

НАБУ, наш зародыш МВФ, празднует пятилетку создания. Ах, какая борьба идет с коррупцией. Только щепки летят. Подведем финансовые результаты борьбы.

Пусть говорят цифры государственного казначейства.

2020. Украина, по мнению Transparency International, оказалась среди стран с высоким уровнем коррупции: 126-е место в списке, падение на 2 пункта за год. На данном уровне восприятия коррупции — Кыргызстан, Джибути, Азербайджан.

По данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн, или около 515 долларов.

Не помогают что-то ни обличители коррупции, ни новые прокуроры, ни зе-реформы, ни-че-го.

2019. Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы. Венедиктова анонсировала скорое вручение Порошенко еще одного подозрения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В бюджете на 2019 год статья «конфискованные средства и средства полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения» исчезла. Товарищ Порошенко перед выборами страховался как мог.

2018. Украина — самая коррумпированная страна в Европе — Transparency International. По итогам 2018 года по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тыс. грн, что по курсу Национального банка на конец года составляло 5 010 долларов.

В соответствии с законом о госбюджете на 2018 год, к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд грн, конфискованных судами у коррупционеров.

2017 год. В двух исследованиях Украина признана самой коррумпированной страной Европы. В отчёте Европейского суда аудиторов (ЕСА) и в исследовании аудиторской компании Ernst & Young.

По состоянию на 1 марта 2017 года за январь и февраль 2017 в бюджет поступило 5 100 гривен (около 188 долларов), конфискованных за коррупционные правонарушения решениями судов.

2016. За весь 2016 год в бюджет поступило 164,900 тысячи гривен, конфискованных за коррупционные правонарушения решениями судов. (планировалось собрать 7.7 миллиарда гривен.)

2015. За весь 2015 год в госбюджет поступило 100,1 тысячи гривен из планируемых в бюджете полутора миллиардов гривен.

Закономерно, да? Антикоррупционеры множатся как саранча. → Чем больше антикоррупционеров и выше расходы на их содержание, тем выше коррупция. → Чем активнее они «борются» с коррупцией, тем меньше средств поступает в государственный бюджет.

Вишенкой на торте алеет глава НАБУ. Национальное агентство по борьбе с коррупцией возглавляет коррупционер Сытник.

Сытник, не новое лицо, которого вот уже ровно год как не трогает команда Зеленского.

С 2015 года в Украине действует 6 органов, задача которых бороться с коррупцией: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, АРМА, Высший антикоррупционный суд.

За 5 лет они стоили налогоплательщикам 7 млрд грн. В бюджете-2020 на них предусмотрено еще 3,7 млрд грн.

У меня простой вопрос в никуда…

За что граждане Украины содержат тысячи «борцов»? Где данные о наполнении спецфонда в отчетах госказначейства? Данные о «борьбе» с возглавленной преступностью?

А в ответ — тишина.

Борьба с коррупцией продолжается. Это сейчас самый прибыльный бизнес.

Затраты на «схватку» налогами оплачивает народ. Все по плану. Ост.