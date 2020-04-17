Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook обратила внимание, что если данные репрессивные по своей сути законы будут приняты, то президент и силовые структуры смогут не обращать внимания на Конституцию и права граждан

Тем временем зарегистрированы законопроекты 3105, дающий право Нацгвардии (военным) осуществлять правоохранительные функции — задерживать граждан, выписывать протоколы и передавать материалы в суд, получать доступ к реестрам, по сути армия получает полицейские функции автоматически без введения ЧП. «ООО "СБУ"». Ходаковский объяснил, почему Зеленский не сможет изменить спецслужбы к лучшему © пресс-служба президента Украины

И законопроект президента 3196 об СБУ — которым операторы телекоммуникаций и провайдеры обязаны за свой счет установить оборудование для прослушки и снятия информации и "максимально содействовать СБУ" и им запрещено будет об этом кому-либо сообщать (забудьте о запросах), а СБУ получает право на все без санкции суда — прослушку, доступ ко всем реестрам, ко всем каналам связи, всем радиочастотам, приборам наблюдения, банкам, вашему интернет-трафику, мессенжерам, ко всему — "по их согласию или с разрешения суда". ИЛИ, понимаете, разрешения суда не нужно вообще теперь.

Порядок беспредела будет определяться не законами, как требует Конституция, а подзаконными актами — распоряжениями президента. Законопроект определен президентом как неотложный, то есть уже скоро проголосуют как всегда не глядя и при помощи принципиальной оппозиции.