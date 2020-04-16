Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook написал, что не случайно идеологией Евромайдана стала нацистская идеология убийств, а героями – бандеры, шухевичы и петлюры, отметившиеся в истории прежде всего массовыми убийствами

Пять лет назад убили моего товарища Олеся Бузину. Человека очень талантливого, яркого и смелого. А до этого убили Олега Калашникова. А ещё до этого были убийства на майдане, убийства в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе и, конечно, продолжающиеся уже почти 6 лет убийства на Донбассе. Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Весь евромайданный режим с самого своего начала основан на убийствах, на крови. В этом его принципиальное отличие от того, что было до государственного переворота 2014 г.

До Евромайдана у власти было много воров, после Евромайдана к власти пришли убийцы (ворами при этом они тоже быть не перестали). И не случайно их идеологией стала идеология убийств — нацистская, а героями — бандеры, шухевичы и петлюры, отметившиеся в истории прежде всего массовыми убийствами.

До тех пор, пока убийцы Олеся и многих других погибших в эти годы ходят на свободе, террористический евромайданный режим продолжает существовать. И пока этот режим существует, а его представители сидят и в новой власти, у Украины нет шансов на мир, здоровое общество и нормальное государство.