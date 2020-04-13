Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что если депутатом не удастся собрать достаточно голосов за «антиколомойский» закон, то МВФ, несмотря на уже принятый земельный закон, все равно не одобрит кредит

Очень даже может получиться, что закон о земле, который приняли для МВФ, окажется «пустой жертвой». Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер

Министр финансов Марченко заявил, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы».

Другими словами, если Коломойский не даст голоса на антиколомойский закон, а попросить Порошенко и Тимошенко не получится — Украина может оказаться в положении — и билет купили и трамвай пришел, но ехать не получается.