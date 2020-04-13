Очень даже может получиться, что закон о земле, который приняли для МВФ, окажется «пустой жертвой».
Министр финансов Марченко заявил, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.
«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы».
Другими словами, если Коломойский не даст голоса на антиколомойский закон, а попросить Порошенко и Тимошенко не получится — Украина может оказаться в положении — и билет купили и трамвай пришел, но ехать не получается.