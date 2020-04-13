Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что возмущение экс-президента Порошенко относительно возбуждения уголовного дела против Черновол понятно, так как это может быть первый суд над организаторами Майдана и соучастниками массовых убийств

Уголовное дело против Черновол — это попытка нивелировать ценности, на которых держится независимость Украины, и устроить российское судилище над участниками Майдана, — заявил сегодня главный государственный и военный преступник Порошенко. «Никого из реальных вождей Майдана не тронут». Эксперты о деле Черновол © Facebook, Тетяна Чорновол

Военный преступник, не российское судилище, а украинский суд. Это должен быть суд над вашими глупыми воровскими ценностями, гнусной революцией, тупорылыми патриотами, мародёрами, причастными к корыстным преступлениям побратимами, ворами-волонтёрами и тунеядцами-активистами.

Суд над подозреваемой в умышленном убийстве члене вашей воровской партии — это первый суд над организаторами Майдана и соучастниками массовых убийств и беспорядков.

Это будет украинский суд над всем вашим преступным кублом, после которого каждого из вас нужно по одному растащить в разные уголовные производства, по любому поводу осудить к длительным срокам лишения свободы и круглосуточно онлайн показывать из клеток, как урок всем будущим поколениям.