Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему курс национальной валюты обязательно будет снижаться уже в ближайшее время

Почему девальвация неизбежна. События последней недели демонстрируют откат курс гривнеца, НБУ даже выкупил $500 млн. на межбанке в резервы. В ожидании кредита МВФ Украина запускает печатный станок. Главные темы соцсетей 3 апреля © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Действительно, при практически остановившемся импорте и низких ценах не углеводороды — это естественная реакция валютного рынка. Однако далее властям придется принимать решения по противодействию последствиям короноистерии, а это означает вливание свежих денег в экономику и раздачу нуждающимся в виде помощи.

Вероятно, также, ухудшится качество кредитного портфеля БС, хиспстеры не способны погашать стоимость кресла в коворкинге. Пугающая неизбежность девала.

П.С. И сюда же кризис заробитчанства.