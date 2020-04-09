Почему девальвация неизбежна. События последней недели демонстрируют откат курс гривнеца, НБУ даже выкупил $500 млн. на межбанке в резервы.
Действительно, при практически остановившемся импорте и низких ценах не углеводороды — это естественная реакция валютного рынка. Однако далее властям придется принимать решения по противодействию последствиям короноистерии, а это означает вливание свежих денег в экономику и раздачу нуждающимся в виде помощи.
Вероятно, также, ухудшится качество кредитного портфеля БС, хиспстеры не способны погашать стоимость кресла в коворкинге. Пугающая неизбежность девала.
П.С. И сюда же кризис заробитчанства.