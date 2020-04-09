Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, где и каким образом несменный постмайданный министр внутренних дел надеется избежать неминуемой уголовной ответственности

Запасной аэродром Арсена Авакова

Сегодня претендентов на власть в Украине много. Один из них Аваков немного выбивается из общего ряда. Вечный постмайданный министр внутренних дел, он сегодня активно проявляет интересы свойственные премьеру, а не главе правоохранительных органов страны.

И на этом фоне, если спросить у кого выше авторитет, многие скажут — у Авакова! Он более узнаваемый. Это важно. Во-вторых от него идут посылы, которые характерны премьер-министру. Таким образом заявочку он сделал на всякий случай. А там, типа, посмотрим. Тем более, что помощь Италии от Украины идет медиками, спиртом увязанная с инициативами министра МВД. Копатько: Украинскому обществу придется выбирать между распадом страны и диктатурой © РИА Новости, Нина Зотина

Я думаю, что Аваков рассчитывает, что Италия после коронавируса в знак благодарности особо отметит его заслуги и вклад и выдаст индульгенцию на невыдачу по запросу по экстрадиции. А ведь именно так и может сложиться ситуация, когда Аваков после смены власти неизбежно будет привлечен к уголовной ответственности за преступления на Майдане и в годы правления Порошенко.

Рано или поздно такая ситуация возникнет. Поэтому он и готовит себе площадку запасного аэродрома выступая эдаким праведником и миротворцем, благотворителем. А запасной аэродром в виде виллы в Италии и туристического бизнеса, записанного на супругу должны по его задумке помочь скрасить жизнь после ухода из власти. Уйти рано или поздно придется. И провести старость Арсен Борисович хочет на берегу теплого моря, а не в казематах вверенного ему сегодня ведомства.