Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook подчеркнул, что из-за очевидного политического и управленческого кризиса часть функций государства в настоящее время вынужден выполнять крупный национальный бизнес

Уже невооружённым глазом видно, что в Украине разворачивается полномасштабный политический кризис! Кабмин, назначенный 4 марта, уже лишился двух министров, и ещё несколько кресел сильно шатаются.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, скорее всего, должен будет уйти в отставку в течение 1-2 месяцев в следствии громкого коррупционного скандала. Его уход теперь вопрос времени. Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этой ситуации крупному бизнесу приходится брать на себя часть функций государства, в частности обеспечивать украинские больницы необходимым оборудованием. Например, СКМ (основатель Ринат Ахметов) уже выделил на поддержку медицины около 300 миллионов гривен, МХП (основатель Юрий Косюк) — около 100 миллионов гривен. На этой неделе новое оборудование уже начало поступать в больницы.

Бизнес, особенно аграрный, постепенно становится чуть ли не единственной опорой нашей страны, и необходимо продумать комплексную стратегию его поддержки.

Оба наших главных фронта — медицинский и продуктовый — во многом держатся именно благодаря отечественному бизнесу. Дефицит в продуктовых магазинах пока не ощущается. Мы более-менее обеспечены всеми базовыми продуктами.

Эпидемия коронавируса показала, что именно национальный бизнес оказался главным патриотом в стране. Соответственно, интересы бизнеса теперь должны стать приоритетом для власти.

Ведь вполне очевидно, что этот кризис не последний.