Уже невооружённым глазом видно, что в Украине разворачивается полномасштабный политический кризис! Кабмин, назначенный 4 марта, уже лишился двух министров, и ещё несколько кресел сильно шатаются.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, скорее всего, должен будет уйти в отставку в течение 1-2 месяцев в следствии громкого коррупционного скандала. Его уход теперь вопрос времени.
В этой ситуации крупному бизнесу приходится брать на себя часть функций государства, в частности обеспечивать украинские больницы необходимым оборудованием. Например, СКМ (основатель Ринат Ахметов) уже выделил на поддержку медицины около 300 миллионов гривен, МХП (основатель Юрий Косюк) — около 100 миллионов гривен. На этой неделе новое оборудование уже начало поступать в больницы.
Бизнес, особенно аграрный, постепенно становится чуть ли не единственной опорой нашей страны, и необходимо продумать комплексную стратегию его поддержки.
Оба наших главных фронта — медицинский и продуктовый — во многом держатся именно благодаря отечественному бизнесу. Дефицит в продуктовых магазинах пока не ощущается. Мы более-менее обеспечены всеми базовыми продуктами.
Эпидемия коронавируса показала, что именно национальный бизнес оказался главным патриотом в стране. Соответственно, интересы бизнеса теперь должны стать приоритетом для власти.
Ведь вполне очевидно, что этот кризис не последний.