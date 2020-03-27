Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какие последствия ждут рынок труда Украины вследствие карантина из-за эпидемии коронавируса

14 тыс. рабочих мест в день карантина. Коронавирус настиг Запорожье, в городе ввели чрезвычайную ситуацию

Мы пытались оценить, во сколько будет обходиться каждый день карантина украинской экономике, и пришли к выводу, что украинская экономика каждый день карантина будет терять 14 тысяч официальных рабочих мест.

Да, возможно, это не будет оформлено официально. Возможно, часть будет отправлена в неоплачиваемые отпуска, но люди с такой скоростью будут терять доход.

Если к этому добавить ещё потерю рабочих мест в неофициальной занятости и возврат части заробитчан, которые также потеряли доход, то количество лиц, требующих помощи от государства, будет с каждым днем возрастать.

А это увеличение дефицита бюджета в двойном объеме. Как потеря доходов государства, так и увеличение социальной поддержки граждан.