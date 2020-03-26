Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заявил, что стране необходимо профессионально и грамотно подготовиться к реструктуризации внешних и внутренних долгов

Я последовательный сторонник реструктуризации долгов Украины, причем как внутренних, так и внешних. Мое убеждение основывается на опыте 1998 года, когда Украина провела лучшую в мире реструктуризацию внутренних и внешних долгов, а я принимал участие в переговорах по выпуску конверсионных облигаций в Минфине и НБУ.

Если бы тогда Украина не пошла на отсрочку по уплате долгов, у нас бы не было экономического роста начала нулевых и неизвестно, в каком бы формате наша страна пребывала сейчас.

Именно поэтому меня просто ужасает примитивный уровень нынешней дискуссии между сторонниками дефолта и его противниками, в которой каждая сторона преследует свой личный интерес и не думает о перспективах развития страны. Украина после коронавируса: дефолт и 10 лет экономического ада © Украина.ру

Люди, причисляющие себя к "истеблишменту" МВФ и представляющие эту организацию в Украине, позволяют себе лексикон гопника и словечки типа "упоротые", противоположная сторона тоже не отличается "златоустьем". Украинцев пугают в случае прекращения сотрудничества с МВФ инфляцией, девальвацией гривны и ужасными фотографиями беспорядков в Аргентине. Мол, не будет меморандума с фондом — все полетит вниз. А в 2014-2015-м на фоне сотрудничества с МВФ мы куда летели? Вверх! Куда двигалась гривна и инфляция в условиях выполнения всех предписаний фонда?

Я напомню: за два года инфляция на уровне 70%, почти четырехкратное обесценивание гривны. И тема войны в этом контексте достойна отдельного исследования — какие модели могли тогда амортизировать кризис, но ключевую роль в обвале финансовых индикаторов сыграла "очистка" банковской системы, которая стоила стране 36% ВВП и которая была проведена по требованию МВФ.

А фотографии беспорядков — так их можно найти и в странах, которые сотрудничали с фондом, не говоря уже о фотографиях с майдана. И в этом и проявляется показная ограниченность "траншепоклонников" — они даже не понимают, что уличные беспорядки в таких странах как Аргентина — это не следствие ухода МВФ, а результата расслоения общества, социальной несправедливости и засилья олигархов. И МВФ ничего не делает в контексте этих проблем, во всяком случае в Украине, для которой у него уже определена "целевая ниша".

Я все же надеюсь, что в Украине еще есть люди — "не паразиты", которые не желают выполнять роль патогенов для уничтожения еще живого организма государства. Люди, которые не будут патологоанатомами своей страны, продавая ее по кускам и жируя в индивидуальном благополучии среди моря отчаянья. Даже если за это хорошо платят….