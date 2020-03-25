Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что для Владимира Зеленского сейчас сложились благоприятные обстоятельства для решительной борьбы с националистами и «партией войны»

Дорогие начальники, в декабре в Париже вы договорились с нормандским коллективом, что соберётесь через четыре месяца в Берлине.

Очевидно, что сейчас не время для физических встреч, как и очевидно, что этот срок наступает уже через две недели. «У них - коронавирус, а у нас - Россия». На Донбассе получили подтверждение, что Россия их не бросит © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Вы, конечно, могли бы инициировать встречу онлайн, но пора бы понять, куда идём и какая повестка, собираетесь ли вы как-то продвигаться по Донбассу или будете воевать сразу с двумя вызовами.

Сейчас у вас есть удобная возможность навести очень жёсткий порядок и зачистить всех, кто занимался антигосударственной деятельностью, рисовал вам красные линии, пропагандировал войну и рассказывал о капитуляции.

Если прямо сейчас зачистите все бродячие банды, значительно продвинетесь в переговорной позиции по восстановлению мира и сможете взять под контроль безопасность людей во время эпидемии.

Потому что, кроме банд радикалов и националистов, во время таких кризисов появляются ещё и общеуголовные. Наводите уже жёсткий порядок, у вас для этого все поводы, мотивы и инструменты.