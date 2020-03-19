Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook описал возможный сценарий борьбы с инфляцией и удержания курса национальной валюты

Если нет людей, способных генерить идеи, ситуация с обвалом гривны будет только ухудшаться, особенно в период карантина.

На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривны 981,6 млн долл., за два дня на текущей неделе — 538 млн долл. Это при условии, что собственные валютные резервы не более 3 млрд долл. (Остальные принадлежат кредиторам, МВФ и др.) И тем не менее, курс падает, почему: Украина без доллара: как в стране закончилась валюта © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Время карантина лично я могу сравнить с периодом позднего майдана-2014, когда мимо Кабмина, НБУ маршировали толпы людей и работать было крайне тяжело. В то время было сложно не упустить курс, вовремя платить зарплаты, пенсии, к слову, все платилось и поддерживалось, несмотря на вакханалию.

Сегодняшнее время вынужденных карантинных мер, мало отличается по сложности. Поэтому нужно работать экономическому блоку страны быстрее и креативнее, особенно если начали тратить резервы.

Беда в том, что все сейчас в соцсетях, все пиарятся. Так же появился нехороший тренд — коронавирус все ошибки и провалы спишет!!!

Почему бы для снятия спекулятивного спроса на доллар не предложить, панически настроенному населению, альтернативу доллара, как способ защитить свои сбережения — золотые инвестиционные монеты, которые уже выпускал НБУ в наш период!?!

Каждый желающий может покупать монеты и продавать. НБУ может выставлять ежедневные котировки инвест. монет, как мы это делали. Это частично снимет ажиотаж, по крайней мере среди физлиц, и покажет, что власть борется с кризисом, а не просто сливает резервы.

Но, видимо, для этого нужно уметь читать и писать. Ну хотя бы читать, найти положения в архиве НБУ… и прочитать.