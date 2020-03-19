Украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в соцсети Facebook предположил, какие цели преследуют ведущие страны мира, «раздувая» панику вокруг эпидемии коронавируса

Давайте поразмышляем. Что было бы без коронавируса?

С 2020 года практически у всех стран в мире начиналось серьезное падение экономик. Одна из ключевых причин: мир пришёл к эпохе перепотребления.

Предложений стало больше, чем спроса. А значит — начали падать цены. При этом замедлились темпы экономического роста. Надо было придумать что-то такое, чтобы решить следующие ключевые задачи.

Во-первых, выйти из эпохи перепотребления. То есть — умерить аппетиты людей, сделав многое для них недоступным. Хотя бы на время.

Во-вторых, устроить во всех крупных экономиках искусственный обвал, который в итоге привёл бы потом к резкому росту экономик и повышению цен на товары/услуги. Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В-третьих, вернуть страны к изоляционизму и протекционизму. Поскольку именно глобальная экономика привела к дешевизне товаров и перепотреблению.

В-четвёртых, обеспечение работой своего населения и избавление от гастарбайтеров.

И вот тут «случайно» появился коронавирус, вокруг которого развели панику вселенского масштаба.

И по итогу, когда этот балаган закончится, мы получим мир, где всего станет меньше, все будет дороже, страны начнут замыкаться в себе. Заодно и все правительства свалят на коронавирус экономический спад. А потом экономика начнёт восстанавливаться.

Самая большая проблема во всех этих играх для Украины.

Европейцы, китайцы или американцы, обвалив свои экономики, все равно подержат своих граждан. А наша власть просто бросит всех на произвол судьбы. Мол, выживайте, как можете. Или, ещё лучше, вообще не выживайте.