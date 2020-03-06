Как теперь наши Пети и Сени свои новые «золотые батоны» будут переправлять в оффшоры и в закордонные «семейные гнезда»?
Всё — «крыши» в лице Рябошапки уже нет, а до этого данную «тему» закрывал Юра.
А ведь какое богатое советское наследство досталось! Декоммунизируют и декоммунизируют народное богатство, вывозят и вывозят «фамильное серебро», правда, в Украине ничего не строят и не создают…
Юра (Луценко — ред.) сейчас уже в Лондоне, Руслан (Рябошапка — ред.), по всей видимости, рванет к семье во Францию. А нищему, но декоммунизированному народу пофиг, плевал он на их гребаные «золотые батоны».