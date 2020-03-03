Экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что украинские выпускники при сдаче Внешнего независимого тестирования, которое дает право поступления в вуз, практически игнорируют естественные дисциплины

Количество абитуриентов, зарегистрировавшихся на ВНО по физике, в 10 раз меньше выбравших историю Украины, а по химии — в 20 раз меньше. Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Это реально уже даже не тенденция, а наша действительность, которая угрожает нормальному развитию страны. Здесь нужны срочные меры Министерства образования. Ведь задача не только привить естественно-научное мышление, но и обеспечить страну кадрами для высокотехнологического развития.

Кстати, в советское время медалисты, которые сдавали только один экзамен, при поступлении в мединституты сдавали именно физику.