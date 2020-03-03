Количество абитуриентов, зарегистрировавшихся на ВНО по физике, в 10 раз меньше выбравших историю Украины, а по химии — в 20 раз меньше.
Это реально уже даже не тенденция, а наша действительность, которая угрожает нормальному развитию страны. Здесь нужны срочные меры Министерства образования. Ведь задача не только привить естественно-научное мышление, но и обеспечить страну кадрами для высокотехнологического развития.
Кстати, в советское время медалисты, которые сдавали только один экзамен, при поступлении в мединституты сдавали именно физику.