Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что если Зеленский действительно хочет переформатирования правоохранительных органов, то новый генпрокурор должен показать результат в резонансных уголовных делах, которые не расследовались при Порошенко

Если власть хочет адекватных изменений, новый Генеральный прокурор должен организовать комплексную проверку всех финансируемых иностранными государствами неправительственных фондов и организаций. Это вопрос независимости страны от внешнего управления. Силовой вариант Зеленского. Как на Украине поменяют топ-правоохранителей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также нужно комплексно взяться за проблему координации правоохранителей в борьбе с радикалами и бомжующими бандами, расследовать массовую казнь в Доме профсоюзов в Одессе, убийства патриотами и героями журналистов и обстоятельства фальсификации дел Майдана.

Самыми приоритетными должны быть также дела Порошенко, Парубия и остального ворья и преступного отребья. Все остальное дела никуда не денутся, их можно в обычном режиме.