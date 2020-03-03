Если власть хочет адекватных изменений, новый Генеральный прокурор должен организовать комплексную проверку всех финансируемых иностранными государствами неправительственных фондов и организаций. Это вопрос независимости страны от внешнего управления.
Также нужно комплексно взяться за проблему координации правоохранителей в борьбе с радикалами и бомжующими бандами, расследовать массовую казнь в Доме профсоюзов в Одессе, убийства патриотами и героями журналистов и обстоятельства фальсификации дел Майдана.
Самыми приоритетными должны быть также дела Порошенко, Парубия и остального ворья и преступного отребья. Все остальное дела никуда не денутся, их можно в обычном режиме.