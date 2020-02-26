Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что после решения Верховного суда он ожидает, когда будет исполнено решение о взыскании семи миллионов гривен за незаконное введение санкций против него по сфальсифицированному уголовному делу в 2014 году

Друзья и коллеги, Верховный Суд отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве приостановить решения первой и апелляционной судебных инстанций, обязавших взыскать в мою пользу с государства семь миллионов гривен за незаконное введение санкций по сфальсифицированному уголовному делу в 2014-м году. Суд удовлетворил иск Портнова к Порошенко и каналу «Прямой» о лживой информации © aportnov.com

Напомню, несмотря на пропаганду телеканалов Порошенко, единственное подозрение, которое мне предъявлялось — это якобы хищение 800 гривен моей собственной университетской зарплаты. Именно за это были введены европейские и канадские санкции, и именно за это Евросоюз по решению Суда ЕС выплатил мне компенсации.

Это решение Верховного Суда обозначает, что в течении одного дня я могу взыскать на свой счёт с государства всю сумму.

Моя позиция остаётся прежней — я жду, пока государственное казначейство Украины взыщет эту сумму с установленных судом прокуроров, сотрудников МИД и тупого Посла Украины в Канаде Шевченко.

После этого, полученные деньги будут направлены на благотворительные цели.