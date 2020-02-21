Вот именно поэтому Украина проигрывает раз за разом.
МИД официально заявил о решении изменить Минские соглашения. Основная идея — утратили свою актуальность.
А приведет это к тому, что озвучив такую позицию, Украина дает сигнал — соглашение можно не выполнять.
Возможно и нужно менять то, что наподписывал Порошенко, но делать нужно это по другому, в диалоге, путем не простых переговоров. Подобные заявления можно делать, только если ты доминируешь и крепко. А МИД думает, что такое поведение — усиливает позиции страны на мировой арене и это ошибка, снижение, так сказать, дипломатического рейтинга.
Именно поэтому Европа теряет интерес к Украине и уже витает мысль о том, что с ней нельзя договариваться. Зеленскому следует менять команду, немедленно.