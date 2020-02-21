Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что намерение украинского МИДа в одностороннем порядке пересмотреть Минские соглашения будет негативно воспринято европейскими партнерами

Вот именно поэтому Украина проигрывает раз за разом.

МИД официально заявил о решении изменить Минские соглашения. Основная идея — утратили свою актуальность. Пристайко: Украина работает над новой версией Минских соглашений © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

А приведет это к тому, что озвучив такую позицию, Украина дает сигнал — соглашение можно не выполнять.

Возможно и нужно менять то, что наподписывал Порошенко, но делать нужно это по другому, в диалоге, путем не простых переговоров. Подобные заявления можно делать, только если ты доминируешь и крепко. А МИД думает, что такое поведение — усиливает позиции страны на мировой арене и это ошибка, снижение, так сказать, дипломатического рейтинга.

Именно поэтому Европа теряет интерес к Украине и уже витает мысль о том, что с ней нельзя договариваться. Зеленскому следует менять команду, немедленно.