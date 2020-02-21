Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook сравнил вчерашнюю реакцию «патриотов» на эвакуацию сограждан из Китая и то, как в свое время общество отреагировало на Чернобыльскую трагедию

Весь день, находясь под сильным впечатлением действий «борцов» с коронавирусом, мысленно возвращаюсь в апрельский Киев 1986 года.

А если бы, не дай Бог, чернобыльская трагедия случилась в эти дни? Нас, киевлян и жителей Припяти, обнесли бы колючей проволокой и для пущей уверенности окружили бы глубоким рвом? «Вы все прокажённые вирусом ущербности»: соцсети об эвакуации украинцев из Уханя © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

К счастью, тогда со всех союзных республик к нам обращались с предложениями принять у себя на отдых семьи и особенно детей на весь летний сезон. Я в 1986 году работал в Киеве в редакции газеты, мы, в самом деле, огромными пачками получали письма от жителей различных городов — от Кишинева и до самого Владивостока.

А кем теперь мы стали? И всё же в первую голову В.Зеленскому и А.Гончаруку на себя надо пенять, а не на народ.