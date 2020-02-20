Если Россия договорится с Западом по Украине, чего так боится Климкин, это будет хорошо для Европы, которая устала от санкций, для России, которой не нужна конфронтация, очень хорошо для Украины, которую завели в тупик, и очень плохо для климкиных.
Но не надо путать их со всей Украиной.
Если Россия договорится с Западом по Украине, чего так боится Климкин, это будет хорошо для Европы, к-ая устала от санкций, для России, к-ой не нужна конфронтация, очень хорошо для Украины, к-ую завели в тупик, и очень плохо для климкиных. Но не надо путать их со всей Украиной.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 20, 2020