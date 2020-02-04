Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что Украина не сможет вырваться из экономической ямы, а надежды на западные инвестиции, на которые уповает новая власть, безосновательны

Почему Украина обречена на бедность.

Последние годы Украина находилась в такой беспросветной бедности, что любое новое правительство, приходящее к власти, считало своим долгом сразу же пообещать обеспечить «украинский прорыв», который наконец-то вырвет страну из унизительной нищеты. Обещала Тимошенко, обещал Яценюк, Порошенко, Гройсман. Все обещали!

Гончарук тоже пообещал 40%-ный рост ВВП, а Зеленский на днях пообещал, что на Украину прольется инвестиционный дождь. Но никакого «украинского прорыва», конечно, не будет, какие бы мантры не произносили наши правительства.

Для понимания того что будет происходить с экономикой Украины и, соответственно, с каждым из нас в ближайшие годы важно твердо усвоить два медицинских факта. Выдержит ли украинская экономика удар коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

1. Невозможно обеспечить рост экономики никакими бюджетными ухищрениями, скажем, путем сокращения расходов или увеличением доходов. Сокращение расходов — это обычные потери ВВП, причем с кумулятивным эффектом. А увеличение доходов за счет повышения налогов это сокращение инвестиционных возможностей бизнеса и платежеспособного спроса населения.

Поэтому МВФ, который занимается балансировкой нашего бюджета, решает свою, сугубо утилитарную задачу — обеспечение гарантий возврата своих кредитов. Вопросами роста нашей экономики он не занимается. Более того, зачастую рекомендации МВФ приводят именно к ухудшению экономической ситуации.

2. Существует только один способ обеспечить экономический рост. Это накопление капитала. Именно капитала, а не просто денег. Капитал — это здания, оборудование, технологии, станки, средства связи, транспортная и строительная техника, сырье, дороги, порты, аэродромы и т.д. и т.п. То есть все то, что позволяет производить больше товаров и предоставлять больше услуг. Нет роста капитала — нет роста экономики. Устаревает, изнашивается, не восполняется капитал — падает экономика.

Главная проблема Украины — это недостаток капитала, морально и физически изношенный капитал. В ряде отраслей износ капитала достигает 75-80 %. Например, в теплоэнергетике. Это означает что эти отрасли необходимо будет либо создавать заново, либо они полностью деградируют, вызывая техногенные катастрофы.

Где же взять капитал?

Принципиально есть только два источника капитала: собственные сбережения граждан Украины и иностранные инвестиции, т.е сбережения иностранных граждан. Других путей нет. Сбережения образуются в результате отказа граждан от потребления части своих текущих доходов. Вот эти сбережения и являются источником капитала.

Например, Китай так бурно развивался последние 30 лет, потому в Поднебесной норма сбережений составляла до 40 % от доходов граждан. Кроме того, в Китай шли огромные потоки иностранных сбережений. А вот американцы почти ничего не сберегают(1.5-2%), но им весь мир несет свои инвестиции, включая наших коррупционеров. За счет этого Штаты и живут. Если им перестанут нести инвестиции, по тем ли иным причинам, то Штаты тут же развалятся. И когда-то эта халява для янки закончится. 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В Украине очень низкий уровень сбережений. Не более 10%. То есть украинцы почти все сразу потребляют, что зарабатывают. Поэтому вся банковская система Украины по размеру не превышает одного крупного польского банка, не говоря о французских, немецких или швейцарских банках.

Таким образом, для масштабного технического перевооружения экономики, которое Украине необходимо чтобы обеспечить реальный экономический рост, в стране нет необходимых сбережений. Нет у украинцев сейчас денег, не могут они пойти сейчас на ограничение текущего потребления во имя будущих благ. Украинцы сейчас выживают. А сталинские методы промышленной индустриализации за счет ограбления крестьянства, распродажи культурных ценностей, реквизиции церковной собственности и распродажи золотого запаса, сейчас уже не пройдут. Не то время. Да и золотого запаса у нас уже, как говорят, нет никакого. Все уже проедено.

Значит, надежда остается только на иностранные сбережения? Но их уже нет последние пять лет, как началась война в Донбассе. И не будет, пока не будет гарантий твердого мира там. Ни один бизнесмен в ясном уме и твердой памяти не рискнет сбережениями своих граждан, чтобы инвестировать на много лет в Украину, потому что всем очевидно что наша нынешняя элита не способна консолидироваться для решения сложнейших проблем страны и в первую очередь вопрос твердого мира на Донбассе.

Надежды могут появиться только когда смениться нынешняя элита, и ей на смену придет принципиально другая, более профессиональная и, самое главное, более ответственная. Но пока таковая даже не просматривается на горизонте. Более того, пока на горизонте просматриваются только дремучие популистские, левацкие и праворадикальные силы. Не самая лучшая альтернатива нынешней элите.

Поэтому надежд на западные инвестиции в обозримом будущем тоже нет, а ведь Украине необходимы, по самым скромным подсчетам, 130-150 млрд долл. инвестиций, чтобы модернизировать свою экономику и сделать ее хоть немного конкурентноспособной.

Все это означает, что ближайшее будущее Украины будет мрачным. Инвестиций не будет, старый капитал будет истощатся. Экономика будет в течении нескольких лет кое как поддерживаться на нынешнем уровне за счет продажи остатков госсобственности и за счет международных кредитов. Этого хватит на 5-6 лет, не более. Похоже, что Украина останется самой бедной страной Европы надолго, если не навсегда.

Кстати, интересный вопрос: а как же Украина обеспечивала свой рост в предыдущие годы? Ответ простой. За счет перераспределения бюджета. Ежегодно 30-35 % бюджета воровалось и частично вкладывалось в приватизацию и модернизацию предприятий, которые сменили государственную форму собственности на олигархическую. Реальных западных инвестиций и местных сбережений было очень мало. Но следствием такого коррупционного перераспределения бюджета стало то что в Украине развалилась медицина, образование, транспортная инфраструктура, наука, обороноспособность, пенсионная система и т.д, потому что они не получали необходимого финансирования.

Чудес не бывает. Еще Ломоносов доказал, что если где-то что-то прибывает, то значит где-то что-то убывает. Долговременными последствиями такой практики стало то что Украина растеряла самое главный свой капитал — социальный. А без социального капитала физический капитал не создается или создается, но очень примитивный.

Другими суррогатными источниками капитала все эти годы были воровство российского газа (с разрешения Путина, конечно) и распродажа вооружений, которые нам достались после распада СССР (по различным оценкам 50-100 млрд долл.). Когда воровать стало уже нечего, элита бросилась занимать кредиты, которые, разумеется, тоже разворовывала и довела страну до дефолта.

Симптоматично, что инстинкты олигархов никогда не меняются и они по-прежнему пытаются привлекать капитал в свой бизнес за счет бюджета страны. Дальнейшая такая практика приведет к полному распаду социальной ткани общества и неизбежному социальному взрыву. Впрочем, все олигархические республики рано или поздно заканчивают именно таким образом.