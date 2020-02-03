Если государство в лице Дубилета (Министр Кабинета министров Украины. — Ред.) признаёт, что не способно провести перепись населения, то на что оно способно в принципе? Ведь это база. Это верификация.
Потому аргумент, что 3-4 млрд гривен на перепись (кстати, откуда такая цифра, калькуляцию никто не показал) не нужно тратить, — смешной. Ведь потратив даже такие деньги, государство может экономить десятки миллиардов гривен ежегодно, убрав миллионы мёртвых душ из социальных программ.
Но государство предпочитает сохранить неопределённость, потому что в Украине именно на неопределённости делаются миллиардные состояния.