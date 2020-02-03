Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что затея демократической партии США путем импичмента отстранить от власти Дональда Трампа в конечном итоге политически сыграла против них

В США сдох "импичмент", который в пыль разбит адвокатами Трампа, а в демократической партии официально начата предвыборная гонка. «Импичмент Трампу». Зеленский назвал причину укрепления отношений США и Украины © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Би-би-си со свойственной им основательностью (что-то еще осталось от старой доброй британской прессы) описывают участников предвыборной кампании, но на самом деле, шансы имеются только у двоих: 78-летний Берни Сандерс — коммунист с тремя инсультами и программой, включающей в себя 77% налог на богатых и обещания превратить США в СССР без ГУЛАГа, и 77-летний Джо Байден — относительно здоровый на сердце и на голову, но нездоровый на сына и на язык, с предвыборной программой стать вторым Обамой.

Несмотря на сильное обещание Байдена взять в вице президенты республиканца, думаю, что эти двое не конкуренты Трампу. Ни один из них по масштабу даже не приближается к Хиллари Клинтон, которую Трамп с трудом, но все же победил на прошлых выборах, не имея ни заслуг перед США, ни каких-то политических и экономических побед. Сейчас, после первого срока, насыщенного политическими победами над Китаем, ЕС и Россией, экономическими победами, ознаменовавшими стойкий рост экономики США, взлет биржи и активности малых предприятий, думаю, что он победит любого кандидата от «демпартии».

Но вот что будет с Америкой после Трампа — совершенно непонятно. Трамп — яркая звезда, выросшая вне истеблишмента. А вот в составе «слонов» (Республиканской партии) все так же серо и так же тухло, как и у «ослов».