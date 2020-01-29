Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что кадровые перестановки в украинской госкомпании Укрзализныца осуществляются представителями иностранных государств и не в интересах Украины

УЗ возглавит иностранец. Этого хочет иностранный наблюдательный совет Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia.

В набсовете железнодорожного гиганта 5 из 7 членов — иностранцы. Иностранцы так хотят помочь Украине, что захватили львиную долю госпредприятий. Немцы на «Укрзализныце»: блеф сотрудничества © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

А если проанализировать работу Сергея Лещенко, то и его можно причислить к иностранным агентам. Он же давний член клуба соросятников. По их квоте Лещенко и вошел в наблюдательный совет УЗ и получает там 136 тыс грн зарплаты.

В таком случае, в набсовете интересы Украины отстаивает только Олег Журавлев.

Источники Укрправды (в которой раньше работал Сергей Лещенко), говорят, что получили рекомендацию от набсовета уволить Главу правления УЗ Євген Кравцов.

К управленцам УЗ есть много вопросов. Но как говорил Джо Байден: "Хоть он и сукин сын, но это наш сукин сын".

Если Кабмин расторгнет контракт с Кравцовым, то его временно (🤣) заменит словенец Желек Марчек. Во всяком случае, именно его предлагает набсовет.