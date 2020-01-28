«Ахметов при Порошенко боялся так нагло тратить деньги». Соцсети о покупке виллы украинским олигархом во Франции

Financial Times обнародовала информацию, что украинский миллиардер, бизнесмен и политик Ринат Ахметов купил виллу на Французской Ривьере стоимостью 200 млн евро. Эту новость в Украине встретили с иронией. Там не привыкать. И удивляться тоже не приходится

Бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем телеграм-канале детально описал суть сделки: «Дом куплен у производителя алкогольных напитков Campari Group. Дом, купленный Ахметовым, называется Villa Les Cedres и находится он в городке Сен Жан Кап Ферра, где также расположены дома Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа — этот один из самых дорогих муниципалитетов находится недалеко от Ниццы. Компания Ахметова СКМ в своем заявлении говорит: «Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости Villa‘ Les Cedres (Франция) у компании Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию". Интересно, что когда Ахметов купил самую дорогую квартиру в мире, расположенную в лондонском One Hyde Park с целью проживания, это тоже преподносилось как якобы "инвестиция в недвижимость".

Villa des Cedres занимает площадь более 1800 квадратных метров на побережье Средиземного моря, она была построена в 1870 году и когда-то была домом для короля Леопольда II из Бельгии. Дома Фирташа и Левочкина также находятся в городке Сен Жан Кап Ферра на расстоянии пешей доступности от Villa Les Cedres, которую купил Ахметов. Как известно, дворец Ахметова раньше принадлежал бельгийскому королю Леопольду ІІ. Вилла Фирташа тоже с легендой — раньше там якобы жил писатель Сомерсет Моэм. И если Фирташ уже давно не может вырваться в свой дом, потому что ожидает в Австрии решения по экстрадиии в США, то Левочкин регулярно посещает свою виллу. В свое время я сделал очень интересное расследование о том, как французская вилла Левочкина вскрыла его связь с теневой приватизацией Укртелекома во времена Януковича — с посещением мэрии в городке Сен Жан Кап Ферра, выписками из земельных кадастров Франции, датского и кипрского корпоративного реестра.

Телеграм-канал «Тёмный рыцарь» написал о том, что это не просто инвестиция в недвижимость украинского олигарха, а его сделка с новой властью: «Прочитали, что компания SCM Рината Ахметова купила виллу на лазурном побережье Франции за 200 млн долларов. Сумма в 200 миллионов как-то очень точно совпала с суммой, которую, по слухам ещё в ноябре, пообещал Ахметов неустановленным лицам в Офисе президента за то, чтобы повышение ренты на руду на ближайшие 5 лет было незначительно малым.

Конечно, мы уверены, что это просто совпадение. И Ринат Леонидович не купил кому-то из Офиса эту виллу «на передержку» в зачёт договоренностей. Нет-нет. Просто совпадение».

Правозащитник Сергей Наумович иронизировал с своем ФБ о заслугах Ахметова:

«Да замолчите же вы, завистники и хейтеры, наконец! Меценат Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете, так как встаёт утром в шесть утра, когда вы ещё храпите, делает спортивные упражнения, работает весь день в поте лица, чтобы ваши квартиры были в тепле, чтобы в них было электричество! Он на протяжении дня не успевает толком поесть, зато у него нет лишнего веса, он с мыслью о помощи обездоленным людям ложится спать в десять вечера, когда вы впустую прожигаете свою жизнь в Фейсбуке! Замолчите! Как правильно заметили в комментариях, Ахметов при Порошенко боялся так нагло тратить деньги».

Бывший народный депутат Верховной Рады Борислав Береза тоже отшутился на тему инвестиций и новых инвесторов: «Посмотрев на все происходящее в Украине Ринат Ахметов купил дом за 200 млн евро во Франции. Вместо двух обещанных нянь от Зеленского в Украине он предпочел одну виллу на Лазурном берегу. И ведь так на его месте поступил бы каждый».



Политолог Михаил Чаплыга отмерял объем инвестиций Ахметова в недвижимость в «нянях от Зеленского»: «ВОПРОС: Сколько нужно "нянь" в правительство Зеленского, чтобы получить 4 миллиарда евро, выделенных ЕС на развитие инфраструктуры для Украины? Из 6 ярдов Украина смогла верифицировать только 2. Оставшиеся 4 ярда это 40 "инвесторов" по 100 млн, о которых говорил Зеленский. Тем временем… Ахметов инвестировал 0.2 миллиарда евро в развитие рынка элитной недвижимости во Франции. Вопросы по теме:

1. Сколько "нянь" теперь ему полагается во Франции?

2. Является ли это достойным ответом на "скудное" предложение Зеленского в Давосе "инвестировать" в Украину?»



Журналистка Кристина Бердинских намекнула, что с такими собственными инвесторами и иностранные не нужны: «Зато теперь у журналистов появилась новая удобная единица измерения и сравнения — вилла Ахметова (200 млн евро). Приватизировали такой-то завод — это, допустим, 5 комнат виллы Ахметова. Передали в концессию какой-то порт — это столько-то в виллах Ахметова.

Попал в ТОП-100 богатейших украинцев. Размер состояния — 3 виллы Ахметова и т.д. Интересно, что победит в битве терминов? "Инвест няня" (иностранные инвестиции в Украину свыше 100 млн дол) или "вилла Ахметова" (украинские инвестиции в мир размером в 200 млн евро)?»



Журналист-расследователь Михаил Ткач поставил в этой теме жирную точку: «Итак, Ахметову больше некуда расти на этой планете. Далее — дома на других планетах».

