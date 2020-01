Украинский политический обозреватель Янина Соколовская на своей странице в соцсети Facebook предположила, что украинские власти могут сознательно поддерживать панические настроения относительно китайского коронавируса

Приказано бояться: вируса нет, вопросы есть.

Жестко нагнетается страх китайского вируса, умышленно провоцируется паника. При этом нет ответа, заражаются ли этим вирусом европеоиды. Все заболевшие и погибшие от него — азиаты. Далее важен второй момент: если европеоиды могут им заразиться, то это вирус природный. Если нет, то выведенный искусственно и действующий против одной этнической группы, расы. Коронавирус: симптомы, распространение, профилактика. Мир в шаге от паники © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Это особенно существенно, учитывая существующие в городе Ухань, ставшем эпицентром распространения вируса, лаборатории, занимающейся специфическими биологическими разработками.

Такие вопросы озвучивают вирусологи, но почему их не оглашают украинские власти? Удобна паника сродни той, что раздула во время своего премьерства Тимошенко на фоне свиного гриппа?

И в этом контексте усиление темы нового вируса без всяких объяснений — это запугивание граждан и дорога к воровству бюджетных средств, а также к необоснованному повышению доверия к власти как к матери-спасительнице.