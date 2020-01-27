Украинский экономист Александр Гончаров 26 января на своей странице в Facebook осудил руководство Украины, закрывающее глаза на проблему безработицы в стране

На Украине за месяц резко выросла безработица © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Да, новый раунд роста безработицы у нас в этом 2020 году будет помасштабнее и пострашнее.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад предлагает оптимизировать сеть университетов, сократив мелкие вузы, смело заметив: «У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние 10 лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов».

Помню, в уже далеком 2004 году именно за такое смелое предложение по объединению Сумского университета и Сумского аграрного университета командой В. Ющенко был подвергнут жесткой публичной «порке» экс-глава Сумской ОГА Владимир Щербань. В конце концов его даже вышвырнули не только с должности, а и из самой области. Но, как говорится, всё течет — всё изменяется.

Сейчас наступили иные времена — эпоха либертарианства. Депутаты жгут: вот и 16 января Рада приняла Закон Украины «Про повну загальну середню освіту», в соответствии с которым до 1 июля этого года, по оценкам экспертов, должно быть уволено 70 тысяч учителей-пенсионеров.

И в это же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины либертарианец Тимофей Милованов неуклюже пытается нас убедить, что нынешний рост безработицы аж на 17% — это «победа»!

Дескать, по его словам, рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год, обычно на 15-17% (это сезонное явление). И его также не беспокоит тот факт, что в госслужбу занятости обращаются лишь 22% нетрудоустроенных лиц, т.е. статус официально зарегистрированного имеет только каждый 5-й безработный украинец.

А поломать эти нездоровые традиции в Кабмине А.Гончарука никто не собирается? Или, добравшись до власти, наоборот, умыли руки и всё бросили на самотек? С другой стороны, как можно закрывать глаза на эту огромную проблему, тем более усугублять её своим бездействием?

Ведь, например, в той же Чехии сейчас каждый 5-й работник — это украинец. Да, и в самой Украине большинство людей живет всё хуже, и не столько по деньгам, сколько по настроению.