Журналист Руслан Мармазов на своей странице в ФБ рассказал о том, как из страны исчезло личное дело генералиссимуса Иосифа Сталина, в котором кроме всего прочего был последний стих советского лидера, записанный его рукой

16 января в Москве, в замечательном, уютном и нашпигованном техническими и прочими возможностями под самую крышу здании Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино состоялось интереснейшее мероприятие. Поводом собраться послужило пятилетие журнала «Славяне», редактируемого политиком, общественным деятелем, ученым Сергеем Николаевичем Бабуриным.

Донецкая бомба товарища Сталина © РИА Новости, Евгений Халдей | Перейти в фотобанк

Мне тоже как-то довелось увидеть свою фамилию под материалом в «Славянах». По просьбе редакции я готовил материал об Олесе Бузине. Писать об этом выдающемся человеке почетно. Тем паче для такого престижного издания.

Есть еще и личностный момент. Сергей Николаевич Бабурин и его верный помощник и соратник Виктор Иванович Черемухин стали моими отцами-восприемниками при вхождении в Союз журналистов Москвы. Словом, на мероприятия, которые проводят эти достойные русские подвижники, я лечу стремглав. Там всегда бывает интересно, собираются удивительные, уникальные в своем роде люди, звучат увлекательные истории. На этот раз было так же, выступавшие побаловали и стихами, и прозой, и крепкой общественной позицией. Но один из номеров насыщенной презентационной программы просто-таки потряс. Во всяком разе меня.

Слово взял Василий Алексеевич Ставицкий, полковник в отставке, в свое время он руководил Центром общественных связей ФСБ России. Специфика работы позволяла ему знакомиться с документами, мягко говоря, не предназначенными для широкого пользования. Позже почерпнутая там информация стала основой для ряда книг, написанных Ставицким. Слишком красив для Сталина © кадр из фильма "Первая конная"

На презентации по случаю пятилетия журнала «Славяне» Василий Алексеевич рассказал, как он работал с личным делом Иосифа Виссарионовича Сталина. Согласитесь, сам по себе факт уже примечательный. Точнее, Ставицкий говорил об одном листке, на который он внезапно наскочил, листая документы, собранные в этой особой, чего уж там скромничать, папке.

Рукой Сталина был написан стих. Иосиф Виссарионович в юности увлекался рифмованными строками, но судьба его сложилась так, что стал он не поэтом, а государственным деятелем гигантского масштаба. Но это стихотворение, по словам исследователя, было написано генералиссимусом всего за несколько месяцев до смерти. Почти наверняка последний в жизни Сталина стих, итоговый. Причем строки, собственноручно начертанные советским лидером, заставляют взглянуть на личность одного из самых знаменитых героев отечественной истории под новым углом. Извольте, вот стих, кстати, называется он «Послушник».

Поговорим о вечности с тобою:

Конечно, я во многом виноват!

Но КТО-ТО правил и моей судьбою,

Я ощущал ТОТ вездесущий взгляд.

ОН не давал ни сна мне, ни покоя

ОН жил во мне и правил СВЫШЕ мной.

И я, как раб ВСЕЛЕНСКОГО НАСТРОЯ,

Железной волей управлял страной.

Кем был мой тайный ВЫСШИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ?

Чего хотел ОН, управляя мной?

Я, словно раб, судья и исполнитель,

Был ВСЕМ над этой нищею страной.

И было всё тогда непостижимо:

Откуда брались сила, воля, власть.

Моя душа, как колесо машины,

Переминала миллионов страсть

И лишь потом, весною в 45-м,

ОН прошептал мне тихо на ушко:

«Ты был моим послушником, солдатом

И твой покой уже недалеко!»

Сталин стал первым из «Великих людей» Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Оказывается, сейчас личное дело Сталина находится в США. И не только оно одно. Был в совсем недавнем прошлом новейшей российской истории период, когда бесценные документы, в том числе секретные, уходили за кордон не страницами или папками, а тоннами. Об этом на отчетном мероприятии сказал Сергей Бабурин. Были такие деятели, которые без зазрения совести распоряжались подобным адским образом народным достоянием. Не только документами, понятно, но и документами тоже.

Василий Ставицкий честно, с мягкой интеллигентной улыбкой смущения, сказал собравшимся, что искушение было велико. В смысле жутко хотелось забрать листок со сталинскими рифмами себе. Понятно, он этого не сделал — человек чести, офицер… Зато потом кто-то запросто все личное дело Сталина полностью отправил в США.

Еще раз. Личное дело товарища Сталина отправили в США. В голове не укладывается…