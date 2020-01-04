Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий предположил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке, после убийства иранского генерала выгодна Дональду Трампу

А по-моему Трамп проводит политику по «загону» американцев домой. Так чтобы вернулись сами и прихватили свои капиталы. Для этого нужно спроектировать ситуацию, когда им будет безопасно только на родине. Посол Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Не удивлюсь, если сейчас начнется управляемый массовый отстрел янки по всему миру. И получит Трамп вожделенный экономический рост, миллионы рабочих мест для коренных и не очень американцев.

Все очень четко просчитано с этим иранским обострением. Странно также, что в преддверии убийства иранского генерала в США массово прошли нападения террористов-мусульман на тамошних евреев, что как по мне, было операцией по подготовке общественного мнения американцев в пользу приказа Трампа, инспирированного црушниками.