Украинский экономист Даниил Монин полагает, что заявления МВФ о якобы не выполненных Украиной условиях соглашения, являются попыткой взять под контроль экономическую повестку и навязать свой сценарий реформ украинскому руководству

МВФ блефует.

Сегодня издания близкие к западному финансовому капиталу распространили страшилку-грозное письмо от МВФ некоторым украинским чиновникам (я так понимаю которые находятся под влиянием МВФ), что мол Украина не выполняет взятых на себя обязательств и это мол ставит под угрозу как соглашение с МВФ, так и что может негативно сказаться на стабильности гривны, ценам и экономическому росту.

В первую очередь это касается цен на газ для населения, которые должны стать рыночными с февраля.

То что МВФ старается ухудшить положение населения — это в целом не новость, как и не новость что МВФ очень не любит нашу Упрощенку, поэтому они категорически против увеличения лимитов. Но более интересно с моей точки зрение другое. Что ждет Украину: главные события 2020 года © Стрингер

Для меня очевидно, что текущий курс гривны является уже сейчас угрозой как реальному сектору, так и угрозой государственному бюджету. При этом с учётом получения 2.9 млрд долларов Нафтогазом, Нафтогаз очевидно выплатит 50 млрд дополнительно в бюджет 2020 года.

При этом у Украины есть 2 варианта — тупо спалить эти деньги (на чем собственно настаивает МВФ, держа курс низким и получая большой Дефицит бюджета), а также попутно замедляя экономический рост и цементируя текущий статус-кво, либо вывести курс в целевой диапазон и использовать бюджетные средства для развития, роста экономики и формирования задела для либерализации бизнес среды.

Более того, очевидно, что получение средств от МВФ делает Платёжный баланс ещё более положительным на 2020 год, что только будет ухудшать положение реального сектора и госфинансов.

Так что рассматриваю письмо МВФ, как блеф с попыткой навязать свое прямое влияние на экономическую повестку Украины.

Результат скоро узнаем. И он определит движение Украины в начале этого года, а может быть и на целый 2020 год.