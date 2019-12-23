Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что правительство ничего не делает с «дурным» коррупционным наследием предшественников в области бюджетного регулирования

О наследии «папередников». Премьер-министр А. Гончарук объяснил проблемы с исполнением бюджета в конце года «наследием «папередников», различными лоббистскими штучками, которые были заложены в бюджет-2019 и привели к его проблемам в конце года.

Диагноз, наверное, правильный. Но почему тогда правительство не стало заниматься этими проблемами раньше? Кстати, по различным ведомствам обещали провести аудит их предыдущей работы и существующих проблем. И что? Рискну предположить, что проблемы существуют почти по каждому ведомству. Напомню только об одной проблеме, о которой я уже писал ранее. Это судебный конфликт Фонда госимущества (ФГИ) с инвесторами «Укртелекома». Судебные разборки были затеяны прежним руководством ФГИ с сомнительными целями и приобрели скандально-конфликтную окраску, что, кстати, может создавать проблемы для привлечения иностранных инвестиций. Лизан рассказал, чем различаются бюджетные проблемы России и Украины © Facebook, Иван Лизан

А ведь Президент Зеленский именно привлечение прямых иностранных инвестиций поставил в качестве одной из главных задач для правительства. Поэтому надо не просто кивать на «папередников», а вовремя решать доставшиеся от них проблемы.

Кстати, некоторые «дурные привычки» «папередников» новые начальники воспроизводят. Это уже набившая оскомину проблема завышенных зарплат и премий руководителям госкомпаний.

Ситуация, когда ежемесячные зарплаты руководителей госкомпаний и членов их наблюдательных советов в сотни раз выше, чем зарплаты и пенсии простых украинцев, в десятки раз выше, чем зарплаты министров, является сильнейшим негативным раздражителем и подрывает доверие к новой власти. Это еще одна острая социально-политическая проблема, доставшаяся в наследство новым руководителям страны. И затягивать с ее решением не стоит.