Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв убежден, что ситуация с директором НАБУ Артемом Сытником показывает, что в стране мало что меняется

Директора НАБУ со вчерашнего дня внесли в список коррупционеров. Пока нет никакой реакции ни от НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. — Ред.), ни тот генпрокурора, ни от Офиса президента… Отреагировали только депутаты: потребовали отставки. НАБУ заявило, что обыски в «Думской» не связаны с деятельностью канала © пресс-служба НАБУ

Сытник отреагировал весьма нестандартно. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко на своей странице в ФБ, после того как он поднял вопрос о необходимости увольнения директора НАБУ, пришли с обыском на канал «Думская», которым владеет его друг.

Подобные истории показывают, что в стране мало что меняется. Новая власть не может или не способна оперативно реагировать на вызовы. Если к директору НАБУ уже скопилось множество вопросов, вплоть до внесения в список коррупционеров, то необходимо быстро реагировать. Тем более что действовать нужно всего лишь согласно закону и ничего лишнего.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.