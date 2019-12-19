19 декабря в христианском мире отмечается День Святого Николая. Этот святой высоко почитается и в православной, и в католической церкви. Но в странах, где доминирует католичество, Николай Чудотворец стал еще и прообразом новогодних Деда Мороза и Санта Клауса

В последние несколько лет Украина тоже примкнула к числу этих стран. Обычай подкладывать детям под подушку подарки в ночь на 19 декабря существовал издавна. Однако во времена СССР он был вытеснен новой традицией — праздновать Новый год с участием Деда Мороза. Лет пять назад на Украине начался обратный процесс — святитель Николай, или Санта Клаус, стал замещать Деда Мороза. С этого момента праздник приобрёл политический характер.

Журналист и политик Виталий Чепинога записал у себя в Facebook подслушанный сегодня диалог в Киеве: «Бессарабка… Один мужчина за кофе вслух читает с телефона заголовок новости: «Дед Мороз проиграл Святому Николаю в рейтинге веры»… На что его товарищ отвечает: «Так ему, п…у, и надо». Украина известна тем, что наши сказочные герои живут не в книгах и преданиях, а в жизни… Кирилл Кожемяка, глядишь, и мелькнет где-то в столкновениях под Радой… Между сторонниками деда Мороза и апологетами Святого Николая возможные вполне реальные и суровые "баттлы". По любому поводу и в любой момент… Думаю, даже летом, если случай представится». Декоммунизация Днепра. В Украине рыба гибнет с головы, которая в Киеве © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

То, что Николай убедительно победил Деда Мороза, выявил социологический опрос, проведенный группой «Рейтинг». По его результатам, более половины взрослых украинцев (52%) верит в Святого Николая. За два года их число выросло на 15%. А вот «верующих» в Деда Мороза всего 31%. В Чудотворца, ожидаемо, больше верят в западных областях Украины, жители сел, женщины и более обеспеченные граждане. А вот в Деда Мороза относительно больше верят жители юга Украины, горожане и молодежь.

Журналист Андрей Блинов в этом ироничном, а на самом деле очень показательном опросе увидел много символов: «Емеля на печи, а роса на солнце. Как показывает социология группы «Рейтинг», более половины (52%) взрослых (!!!) жителей Украины верит в Святого Николая. И почти треть — в Деда Мороза. Причём в последние годы рейтинг веры растёт как ни у одной церкви. Праздником-традицией не объяснишь: дарят подарки на Николку-угодника 76% украинцев. Хотят патернализма, хоть убей. Немудрено, что 60% не желает продажи земли. Но при этом почти все не прочь прикупить участочек. Все мы дети».

Украинцы как никогда хотят верить в чудеса, ждут лучшего будущего для себя и своих близких. Загадывают желания и ищут под подушкой подарков поутру 19 декабря. Реальность за окном такова, что лучше верить в Чудотворца, чем реальным политикам. Их обещания не исполняются вовсе.