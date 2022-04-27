Редакция издания «Украина.ру» начинает сбор информации о политических заключённых на Украине и системную работу по облегчению их положения и освобождению

Сейчас информации о политзаключённых мало. Мы просим всех, у кого есть хоть какие-нибудь сведения о людях, которые подвергаются политическим преследованиям (обыски, аресты и т.п.) сообщать о них нам. Передать информацию можно через редакционную почту или обратную связь телеграм-канала.

Предварительный список мы начинаем формировать прямо сейчас. В этот список мы будем включать только тех людей, в отношении которых достоверно установлен факт ареста.

Василий Волга (Киев) — 1968 г.р., политик, глава партии «Союз левых сил». Задержан СБУ, по информации его сына, был ранен при задержании (ориентировочно — 26 марта).

Дмитрий Джангиров (Киев) — 1966 г.р., политолог, журналист, ведущий канала «Капитал» на YouTube. Арестован СБУ в начале марта 2022, был принуждён публично каяться в своей «антигосударственной» деятельности. Где содержится — неизвестно.

Юрий Дудкин (Киев) — политэксперт. Принимал участие в прямых эфирах на закрытых украинскими властями телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZiK. 6 марта 2022 в соцсетях появилось видео с избитым экспертом. По некоторым данным, задержан СБУ. Ранее СБУ обвинила Дудкина в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб».

Владимир Клименко — политик, руководитель фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета. По данным СМИ, он также является бывшим мужем экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской (она отрицает знакомство с ним). Арестован 14 апреля 2022 года в Одессе Государственным бюро расследований. Подозревается в «сотрудничестве с оккупантами».

Братья Михаил и Александр Кононовичи (Киев) — 1980 г.р., политики. Михаил — первый секретарь Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины Михаила Кононовича. Вместе с Михаилом за решётку брошен и его родной брат Александр, также принимавший активное участие в деятельности украинского комсомола. «Официальной причиной для ареста стали «проросссийские и пробелорусские» взгляды братьев. Информация об их аресте СБУ появилась 6 марта.

Глеб Ляшенко (Львов) — 1989 г.р., политолог, блоггер. Задержан СБУ по обвинению в госизмене (инкриминируется поддержка действий России). 31 марта, Галицкий райсуд его арестовал с правом внесения 4 млн грн (около 11 млн руб. — Ред.) залога.

Дмитрий Марунич (Киев) — 1976 г.р., эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Задержан СБУ 8 апреля. В качестве меры пресечения дали два месяца под стражей. В частности, в вину эксперту ставят сотрудничество с МИА «Россия Сегодня».

Виктор Медведчук (Киев) — 1954 г.р., руководитель ОПЗЖ, народный депутат, арестован 12 апреля. Определённых обвинений и решения суда нет. Планируется Киевом к обмену как военнопленный.

Олег Новиков (Харьков) — бывший депутат райсовета, активист Антимайдана, инвалид, многодетный отец. Арестован СБУ 5 апреля 2022.

Ян Таксюр (Киев) — 1952 г.р., сатирик и публицист, телеведущий. 11 марта появилась информация о его аресте СБУ. Содержится в Лукьяновском СИЗО. Его дочь Мария 22 марта сообщала в соцсети, что здоровье Яна Таксюра ухудшается, нужны лекарства (онкология, больное сердце). Адвокатов не допускают.

Дмитрий Тихоненков (Харьков) — адвокат, защищал активистов Антимайдана. 20 марта задержан теробороной. Местоположение неизвестно.

Юрий Ткачёв (Одесса) — 1983 г.р., журналист, главред издания «Таймер», занимал антимайданную позицию. Арестован СБУ 19 марта. Содержится в СИЗО. Изначально уголовное дело было открыто по статьям 110 и 111 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и государственная измена). Но в итоге подозрение выписали по статье 263 (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчаткой) — во время обыска журналисту подбросили взрывчатые вещества.