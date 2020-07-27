Один из пострадавших сотрудников госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы.
Протестующие бросали в полицейских камни, петарды, бутылки, били витрины, попытались поджечь здание строящегося центра для несовершеннолетних преступников и взорвать полицейский участок.
Полиция Сиэтла и Портленда классифицировала непрекращающиеся столкновения как мятеж, что дает президенту Дональду Трампу основание использовать войска.
Две недели назад в Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону», созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города.