После массовых акций протеста 25 и 26 июля в американском городе Сиэтл острадали 59 полицейских, задержаны 49 человек, говорится в сообщении местной полиции в Twitter

Один из пострадавших сотрудников госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы.

Полиция Сиэтла и Портленда классифицировала непрекращающиеся столкновения как мятеж, что дает президенту Дональду Трампу основание использовать войска.

Две недели назад в Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону», созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города.